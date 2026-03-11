Свят

"Газпром" съобщи за атака срещу "Турски поток"

През последните две седмици са били отблъснати 12 атаки срещу съоръжения на руската компания

11 март 2026, 22:35
"Газпром" съобщи за атака срещу "Турски поток"
Източник: iStock

"Газпром" съобщи днес за атака срещу компресорната станция "Руская" в Краснодарски край, която е на пет километра от брега на Черно море и е началната точка за доставки на газ по "Турски поток", съобщава "Фокус".

Русия: Девет украински дрона се опитаха да атакуват "Турски поток"

"Днес беше нанесен пореден въздушен удар срещу съоръжение на инфраструктурата за транспортиране на газ в Южна Русия – компресорната станция "Руская", обяви "Газпром".

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

През последните две седмици са били отблъснати 12 атаки срещу съоръжения на руската компания, които доставят газ за газопроводите "Турски поток" и "Син поток" за Турция.

Източник: Фокус    
Газпром Атака Газопроводи Турски поток
