Свят

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис

7 януари 2026, 20:53
Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена
Източник: istock/Getty Images

Ж ена загина в Минеаполис след стрелба, в която са участвали служители по имиграционните служби, провеждащи операция в сряда, предава Си Ен Ен.

В изявление на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ се казва, че „насилствени бунтовници са въоръжили“ превозно средство и са се опитали да прегазят служителите.

Стрелба срещу миграционен център в САЩ

„Имиграционен служител, страхувайки се за живота си, живота на колегите си от реда и безопасността на обществеността, е произвел защитни изстрели“, се казва в изявлението.

„Той е използвал обучението си и е спасил собствения си живот и този на колегите си,“ добавят от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Това става на фона на национално усилие на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис, съобщиха два източника от правоохранителните органи пред Си Ен Ен.

Източник: CNN    
Минеаполис Стрелба САЩ
Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 14 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 14 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Изплащат първите пенсии в евро

Преди 14 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 14 часа

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Свят Преди 2 часа

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

България Преди 2 часа

Промяната беше оспорена от родители

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Свят Преди 4 часа

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам

<p>Иранският президент предупреди: Чиновниците може да отидат в ада</p>

Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада

Свят Преди 4 часа

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Свят Преди 4 часа

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Свят Преди 4 часа

Гренландия разполага с едни от най-големите неизползвани залежи на редкоземни елементи в света

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм", легендата на пинг-понга

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Любопитно Преди 4 часа

Запознайте се с Марти Райзман, бляскавият шампион по пинг-понг и вдъхновение за предстоящия филм „Марти Суприм“

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

Автобусна спирка във Варна е преобразена в уютен домашен хол (СНИМКИ)

България Преди 4 часа

Спирката е обзаведена с с диван, библиотека, навес и декорации

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

Двойното обращение на лев и евро няма да се удължава

България Преди 4 часа

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Свят Преди 5 часа

Кабельо, който се издига при управлението на Уго Чавес, е обвиняван от независима мисия на ООН за нарушаване на правата на човека чрез репресии срещу опозицията

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

Свят Преди 5 часа

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Любопитно Преди 5 часа

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

Свят Преди 5 часа

Престъпникът получава прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл"

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

Свят Преди 6 часа

Ако бъде постигнато споразумение, „Шеврон“ и „Куантум Енерджи Партнърс“ планират да разделят активите на руската компания помежду си

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Европа се готви да отговори на заплахата от САЩ

Свят Преди 6 часа

Франция вече работи по план за реакция

<p>Тръмп: Мелания мрази танците ми&nbsp;</p>

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

Свят Преди 6 часа

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

sinoptik.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg

Според науката: Какво жените от различни възрасти намират за най-привлекателно у мъжете

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 януари, сряда

Edna.bg

НА ЖИВО: Ман Сити - Брайтън, състави

Gong.bg

НА ЖИВО: Нюкасъл – Лийдс, Илия Груев е титуляр

Gong.bg

Колко ще ни струват винетките в евро

Nova.bg

МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Nova.bg