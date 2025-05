Дания: Опитът на Тръмп да придобие Гренландия създава глобални рискове

О питът на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да откъсне Гренландия от Дания създава глобални рискове на фона на нарастващите предизвикателства пред световната сигурност, заяви министър-председателката на Дания Мете Фредериксен пред Newsweek .

Като лидер на една от по-малките европейски държави, Фредериксен неочаквано се изправя срещу най-могъщия президент в света по въпроса за огромния арктически остров, за който тя настоява, че трябва сам да реши съдбата си. По-рано Тръмп заяви, че не изключва използването на сила за придобиването на Гренландия, като се аргументира, че тя е от ключово значение за сигурността на САЩ и на света.

„Опитах се да деескалирам ситуацията, защото в този свят, с една много агресивна Русия, с все по-тясното сътрудничество между Иран, Северна Корея и Русия, подпомагани от Китай, ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че нищо няма да се обърка между съюзници, добри приятели и партньори. Но в същото време трябва да се придържаме към най-важните ценности и принципи“, каза Фредериксен в ексклузивно интервю в офиса си в двореца Кристиансборг в Копенхаген.

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания, която е член на НАТО. Според социологически проучвания от януари мнозинството от гренландците подкрепят независимостта от Дания, но още по-голям процент са против присъединяване към Съединените щати.

