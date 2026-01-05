"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

М инистър-председателката на Дания Мете Фредериксен днес заяви, че смята намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни и че категорично отхвърля амбициите му, предаде "Ройтерс".

"За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно", каза Фредериксен пред Датското радио и телевизия.

"Много ясно заявих позицията на Кралство Дания, а Гренландия многократно каза, че не иска да бъде част от САЩ", добави тя.

"Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва", каза още Фредериксен.

Нилсен: Гренландия не принадлежи на никого и сами определяме бъдещето си

"Стига толкова", написа премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в социалните мрежи в отговор на неколкократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрола над острова, предаде "Франс прес".

"Стига толкова натиск. Стига толкова намеци. Стига толкова фантазии за анексия. Отворени сме за диалог и дискусии, но това трябва да стане чрез подходящите канали и в съответствие с международното право", написа Нилсен във Фейсбук.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви Тръмп по-рано пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

"Ще се занимаем с Гренландия след около два месеца, нека поговорим за Гренландия след 20 дена", допълни американският президент.

Миналия месец Тръмп се оплака, че китайските и руските кораби са "навсякъде" по крайбрежието на Гренландия.

Вчера вечерта датската министър-председателка Мете Фредериксен също заклейми изявленията на Тръмп за Гренландия: "Призовавам САЩ да прекратят заплахите срещу исторически близък съюзник и срещу друга държава и народ, които много ясно заявиха, че не са за продан. Напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия."

Новият премиер на Гренландия заяви, че САЩ няма да придобият арктическия остров

Призивите за солидарност с Дания не закъсняха днес, след като Швеция, Норвегия, Финландия и Франция изразиха подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия. "Не може да има промяна на границите чрез сила", подчерта говорителят на френското Външно министерство Паскал Конфраврьо.

Полуавтономният арктически остров Гренландия, населяван от 57 000 души, разполага с важни минерални ресурси, които в по-голямата си част са неразкрити, а неговото географско разположение се смята за стратегическо. САЩ имат военна база на острова, а по време на Студената война те са били около десетина, отбелязва АФП.