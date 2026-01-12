Свят

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес

12 януари 2026, 20:02
Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО
Източник: AP/БТА

П равителството на Гренландия заяви днес, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че отбраната на арктическата територия се осъществява под егидата на НАТО, като отново отхвърли амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе острова, предаде "Ройтерс".

Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Тръмп заяви, че САЩ трябва да вземат Гренландия, автономна територия на Дания, за да попречат на Русия или Китай да окупират в бъдеще стратегически разположената и богата на минерали територия.

"Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес от защитата на Гренландия", каза в изявление коалиционното правителство на острова.

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

По-рано еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предупреди, че ако САЩ завземат Гренландия с военна сила, това ще е краят на НАТО.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Гренландия НАТО САЩ
Последвайте ни
Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 1 ден
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 21 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 22 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 23 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 1 час

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 3 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Свят Преди 4 часа

Президентът Тръмп намеква, че държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист, може да поеме и президентския пост в Куба

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

Свят Преди 4 часа

Украйна отрече свалянето на самолета

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Любопитно Преди 4 часа

Видео от „Златните глобуси“ 2026 показва Леонардо ди Каприо по-емоционален и забавен от всякога, докато разговаряше с колега по време на рекламната пауза, което изненада феновете и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Той подчерта, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 5 часа

Роклята на актрисата бе украсена с флорална бродерия, която деликатно покриваше гърдите ѝ, част от торса и бедрата ѝ – и почти нищо повече

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Любопитно Преди 5 часа

Чревната микробиота и „вторият мозък“ в корема влияят на настроението, стреса и дори начина, по който мислим

<p>САЩ са използвали звуково оръжие&nbsp;при ареста на Мадуро</p>

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Свят Преди 5 часа

Свидетел разказва, че САЩ са използвали мощни звукови оръжия, за да обезвредят венецуелски сили по време на залавянето на Мадуро

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Свят Преди 6 часа

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

България Преди 6 часа

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Свят Преди 6 часа

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Любопитно Преди 6 часа

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Свят Преди 6 часа

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Любопитно Преди 6 часа

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Свят Преди 6 часа

Момчетата са родени свързани в тазобедрената става и са починали след тежки усложнения, въпреки усилията на лекарите

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Edna.bg

Хайди Клум отново без горнище на плажа

Edna.bg

Официално: Реал Мадрид и Алонсо се разделиха

Gong.bg

Лапорта: Бях изненадан от поведението на Мбапе

Gong.bg

Заради заледени тротоари: Десетки сигнали за инциденти само в София

Nova.bg

Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди

Nova.bg