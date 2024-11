SS Baychimo: Корабът призрак на Арктика

SS Baychimo е 1322-тонен товарен кораб, който през 1931 г. попада в капана на ледена покривка. Екипажът скоро напуска кораба, но безпилотният плавателен съд продължава да бъде забелязван да плава край бреговете на Аляска през следващите четири десетилетия.

Съвсем реален кораб-призрак

Съществуват много истории за кораби-призраци: кораби-фантоми, които понякога се виждат от хората и които, както се разказва, предсказват гибел на тези, които ги срещнат.

Това обаче не е кораб-призрак в традиционния смисъл на думата, тъй като той е бил съвсем реален.

За кораба

Построен през 1914 г. в Швеция, товарният параход Angermanelfven с дължина 70 метра плава по търговските пътища между Хамбург и Швеция. След Първата световна война собствеността на кораба е прехвърлена на компанията Hudson's Bay. Параходът, преименуван на SS Baychimo, извършва многобройни плавания за Хъдсън'с, най-вече доставяйки гориво, храна и консумативи за кожи в ескимоските търговски пунктове по крайбрежието на остров Виктория.

В капана на арктическия лед

На 1 октомври 1931 г. параходът е на рутинно плаване, пълен с наскоро придобити кожи. Вдига се неочаквана буря и корабът попада в капан в океана, пълен с лед. Най-близкият град е Бароу, Аляска, най-северният град в Съединените щати. Въпреки това, снежните виелици и силните ветрове правят достигането му невъзможно. Капитан Сидни Корнуел и екипажът се вмъкват в капана на кораба, за да изчакат бурята.

До 15 октомври корабът остава блокиран в леда край бреговете на Уейнрайт. Впоследствие 15 от членовете на екипажа са транспортирани по въздух до безопасно място. Капитанът и останалите 14 членове на екипажа направили временен дървен подслон върху леда близо до заседналия кораб.

Ужасното време продължава да се стоварва върху екипажа и „временният“ лагер продължава със седмици. На 24 ноември в района се разразила жестока снежна буря и снегът станал толкова тежък, че лагерниците вече не можели да видят все още плаващия и попаднал в ледения капан кораб „Байчимо“. На следващата сутрин най-лошите им страхове се сбъдват. Корабът изчезнал, без съмнение потънал от предшестващата го снежна буря. Останалият екипаж се връща към цивилизацията.

SS Baychimo is k/as "the Ghost Ship of the Arctic. Trapped in pack ice & abandoned in 1931, the ship did not break up & sink as expected. For the next 38 years, there were reported sightings of the ship in the Arctic waters; the last in 1969 by Innuit hunters #FolkloreThursday pic.twitter.com/qFBtaA0UHK