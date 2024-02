Daily Mail: Ким Чен-ун има таен син, който крие от обществото

К им Чен-ун има син, но той е твърде „блед и слаб“ за севернокорейския вкус и се пази далеч от общественото внимание, казва бивш шпионин, цитиран от Daily Mail.

Твърдението-бомба беше направено от Чое Су Йонг, пенсиониран служител от Националната разузнавателна служба (NIS) в съседна Южна Корея.

