Следващият лидер на Северна Корея: Ето кой може да наследи Ким Чен-ун (СНИМКИ)

Ю жнокорейска агенция заяви, че смята малката дъщеря на лидерът Ким Чен-ун за негов вероятен наследник.

За първи път Националната разузнавателна служба (NIS) заяви, че разследва Ким Джу-е, която според съобщенията е на около 10 години, като вероятен наследник на баща си.

Има спекулации относно бъдещата роля на Ким Джу-е, откакто тя беше представена публично преди малко повече от година.

Коя е Ким Джу-е?

Севернокорейските държавни медии я наричат "най-обичаното" или "уважаваното" дете на Ким Чен-ун.

Държавните медии разпространиха множество снимки и кадри, на които тя придружава баща си на публични събития. Изданията подчертават нарастващата ѝ политическа позиция.

Какво означават многократните публични появи на дъщерята на Ким Чен-ун?

Южнокорейските медии по-рано спекулираха, че тя е второто от трите деца на лидера. Според тях Ким Чен-ун се е радвал на първороден син.

Анализаторите обаче се усъмниха в достоверността на докладите. Северна Корея, която е една от най-потайните нации в света, не е потвърдила дали Ким Джу-е има братя и сестри. Смята се, че тя е детето, което американската баскетболна звезда Денис Родман нарече малката дъщеря на г-н Ким след пътуването му до столицата Пхенян през 2013 г.

Изненадващо разкритие

Ким Джу-е направи първата си публична поява през ноември 2022 г., когато наблюдаваше тестово изстрелване на ракета с голям обсег с баща си. Това беше огромна изненада за чуждестранните експерти, тъй като нито Ким Чен-ун, нито баща му Ким Чен Ир бяха споменати в държавните медии на Северна Корея, преди да навършат пълнолетие.

Джийн Лий, която създаде първото бюро на информационната агенция Асошиейтед прес в Северна Корея, каза, че събитията, на които е присъствала Джу-е, са свързани с "оръжия и ракети".

Тя посочва, че най-впечатляващите образи на Джу-е са от момента, в който е присъствала на военен банкет за отбелязване на 75-ата годишнина на армията на страната през февруари миналата година.

Колко вероятно е тя да наследи баща си?

Ким Чен-ун вероятно вярва, че дъщеря му има капацитета и решимостта да го наследи като лидер, според анализатор от частния институт Sejong в Южна Корея.

Експертът посочва, че затлъстяването на севернокорейския лидер изглежда толкова сериозно, че „няма да е изненадващо, дори ако той колабира скоро“.

„Като придружава баща си на големи събития, тя сякаш се учи на поведение и изгражда мрежа от връзки на крехка възраст“, казва той.

На футболен мач: Ким Чен-ун отново показа "любимото дете" (СНИМКИ)

В миналото NIS и други южнокорейски правителствени служби предупредиха, че е твърде рано да се разглежда Ким Джу-е като наследник на баща ѝ, предвид сравнително младата възраст на Ким Чен-ун - той навършва 40 години в понеделник.

Анализаторът също така цитира властовата структура на Северна Корея, доминирана от мъже. От основаването си през 1948 г. Северна Корея се управлява от последователни мъжки членове на семейство Ким, предава Sky News.

Говорейки в подкаста на Sky's Daily миналата година, анализатор каза, че изявите на Джу-е са процес по "култивиране на семейство Ким".

„Сигурен съм, че донякъде има стратегия и се опитват да се представят като кралското семейство в Обединеното кралство“, смята експертът.

