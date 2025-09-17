Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

А ко Доналд Тръмп наложи санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, има няколко неща, които иска неговите европейски съюзници да направят първо.

В публикация в социалните мрежи през уикенда президентът на САЩ заяви, че е готов да "действа", когато всички страни членки на НАТО спрат да купуват нефт от Русия. Той също така призова страните от западния военен съюз да въведат мита върху Китай в размер между 50 и 100 процента до края на войната.

Това искане последва посещение в Брюксел на американския енергиен министър Крис Райт, по време на което пратеникът на Тръмп настоя ЕС да се откаже от руската енергия. То идва и след небалансирано търговско споразумение от юли, в което блокът се задължи да закупи петрол и газ от САЩ за 750 милиарда долара до края на мандата му.

Някои от тези искания ще бъдат по-лесни за изпълнение от други. Politico представя какво иска Тръмп, ето колко вероятно е да го получи:

ЕС трябва да спре руския нефт

За повечето държави от ЕС това не е прекалено трудно изискване.

Вносът на руски нефт в ЕС рязко спадна, след като блокът забрани доставките по море след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна.

Преди войната през 2021 г. ЕС внасяше 45 процента от природния си газ и 27 процента от суровия си нефт от Русия. Миналата година тези дялове паднаха съответно до 19 процента за газа и 3 процента за нефта. През 2024 г. ЕС похарчи 21,9 милиарда евро за руски изкопаеми горива, което представлява около 10 процента от общите приходи на Русия от износ.

Настояването на Унгария и Словакия, че се нуждаят от руски нефт, прави по-нататъшния напредък труден. Двете държави получиха временно изключение, позволяващо им да продължат да получават гориво чрез петролопровода "Дружба", минаващ през Украйна.

Макар тази отстъпка да беше предназначена да даде време на Будапеща и Братислава да намерят алтернативни доставчици, двете държави вместо това увеличиха покупките си от Русия, възползвайки се от по-ниските цени. Това ги остави зависими от руския внос.

"Унгария увеличи зависимостта си от руския суров нефт от 61 процента преди нахлуването до 86 процента през 2024 г., а Словакия остана почти на 100 процента зависима от доставките от Москва", се казва в доклад на Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух.

"Откъсването от руските енергийни източници би имало много сериозни последици както за словашката, така и за европейската икономика", заяви говорител на словашкото външно министерство. "Затова активно се противопоставяме на това предложение."

За Европейската комисия исканията на Тръмп предоставят допълнителен инструмент за натиск върху Унгария и Словакия, за да намалят зависимостта си от Москва, заявиха трима европейски служители, пожелали анонимност.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен започва преговори в следващите седмици с двете държави в рамките на плана си REPowerEU за прекратяване на покупките на руска енергия. Брюксел предложи законопроект през юли, който изисква страните от ЕС да спрат вноса на руски газ до 2027 г.

Райт е предложил ускоряване на този процес, но няма особено желание за това, заявиха двама дипломати от ЕС, участващи в разговорите.

"Държавите членки се нуждаят от време, за да се приспособят и да намерят алтернативни източници", каза един от тях.

Източник: Istock

НАТО също трябва да спре руския нефт

Като разшири искането си от ЕС към всички съюзници в НАТО, Тръмп добави и "турски фактор" в уравнението.

Турция, ключов съюзник в НАТО с уникално стратегическо положение за контрола на достъпа до Черно море, отказа да се присъедини към западните ограничения върху търговията с Русия. Вместо това страната печели от реекспорт на милиарди евро руски нефт към Европа и други места.

"Не е особено реалистично и е малко вероятно Турция да се съобрази с такова искане в този момент", заяви Синан Юлген, старши сътрудник в Carnegie Europe и бивш турски дипломат.

Вероятно ще е нужен значителен натиск от Тръмп, за да убеди турския президент Реджеп Тайип Ердоган да промени курса. Страната преживява криза с високата цена на живота, като скъпата енергия предизвиква недоволство и застрашава властта му.

Миналата година Турция получи 41 процента от вноса си на газ от Русия, а 57 процента от нефта, също от Москва, сочат данни на енергийни анализатори.

НАТО като организация едва ли ще има роля в прекратяването на вноса, коментира високопоставен дипломат от алианса. Политиките за "покупка на руски нефт и газ и въвеждане на мита от Европа са въпрос на ЕС", каза той.

Източник: Getty

Европа трябва да купува огромни количества американски газ

Администрацията на Тръмп представя увеличените продажби на американски втечнен природен газ като печеливша ситуация:

по-високи печалби за американските компании и по-малко приходи за руската военна машина.

"Искаме да изместим целия руски газ", заяви Райт при посещението си в Брюксел. "Колкото повече ограничим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички ни."

През юли президентът на САЩ използва заплахата от мита, за да изтръгне ангажимент от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ЕС да купи петрол и газ от САЩ на стойност поне 750 млрд. долара до края на мандата му.

Анализатори обаче посочват, че обещанието е почти невъзможно за изпълнение.

ЕС похарчи 375 млрд. евро за енергийни вносни продукти миналата година, от които само 76 млрд. бяха от САЩ. За да изпълни ангажимента, блокът трябва на практика да утрои американския внос през следващите три години – и да се откаже от други доставчици като Норвегия, която осигурява по-евтин газ по тръбопровод.

В същото време САЩ изнесоха петрол и газ за общо 166 млрд. долара през 2024 г., което означава, че ще трябва да насочат целия си износ към ЕС и дори повече.

"Това просто никога няма да се случи", каза анализатор от Kpler.

През първото тримесечие на тази година американският LNG имаше 50,7 процента пазарен дял в ЕС. Русия държеше 17 процента, голяма част от които по дългосрочни договори, подписани преди пълномащабното нахлуване.

Планът REPowerEU на Йоргенсен включва клаузи, които биха задължили енергийните компании да прекратят тези договори, за да купуват американски газ, но фирмите все още обмислят дали подобен ход не би ги изложил на съдебни искове.

Освен това Йоргенсен често казва, че не "търгува с газ от офиса си". Комисията не е предложила механизъм за стимулиране на частните компании да купуват американски доставки.

Източник: gettyimages

ЕС трябва да наложи мита върху Китай

Това просто няма да се случи.

Политически и икономически въвеждането на мита върху Пекин би било смъртоносен удар за ЕС.

През последните десетилетия европейската икономика стана все по-тясно свързана с Китай, а потребителите свикнаха с евтиния внос. И макар блокът да е поел ангажимент за намаляване на зависимостта си от Китай, ключови отрасли, от германските автомобилостроители до френските винопроизводители и италианските модни компании, разчитат на страната за голяма част от производството и продажбите си.

Китай е третият по големина търговски партньор на ЕС за стоки и услуги, след САЩ и Великобритания, и вторият за стоки след САЩ. Страната осигурява около 21 процента от вноса на ЕС. Пекин също е показал, че няма да се поколебае да отговори твърдо на всяка европейска провокация.

"Високите мита върху Китай биха били изключително вредни. Знаем това от САЩ, които се отказаха от подобни действия", заяви анализатор от Европейския център за международна политическа икономия.

Миналата седмица Тръмп призова и за мита върху Индия, исторически партньор, с когото Брюксел в момента финализира преговори за търговско споразумение.

"Тръмп знае или е информиран, че се опитваме да приключим търговска сделка с Индия и че не желаем непременно да влизаме в търговска война с Китай", каза втори дипломат от ЕС.