Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

След месеци на отказ, президентът на САЩ стигна до това определение

15 септември 2025, 12:08
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп най-накрая определи Русия като агресор във войната срещу Украйна, което демонстрира втвърдяване на позицията му спрямо Москва, пише Politico.

(Във видеото: Доналд Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин)

Позовавайки се на жертвите сред украинските и руските войски, Тръмп заяви пред журналисти в неделя: "8 000 войници загинаха тази седмица и от двете страни. Малко повече от страна на Русия, но когато си агресор, губиш повече."

По-рано Тръмп отказваше да осъди Москва за инвазията, като неговата администрация през февруари застана на страната на Русия и Северна Корея, за да отхвърли предложение на ООН, подкрепящо териториалната цялост на Украйна и осъждащо Русия. Съединените щати също възразиха срещу декларация на Г-7, наричаща Русия агресор през февруари. Тръмп обвиняваше Украйна за войната, като през април заяви: "Не започваш война срещу някого, двадесет пъти по-голям от теб, и после се надяваш хората да ти дадат малко ракети."

Позицията на Тръмп спрямо Кремъл обаче се промени през лятото, като неговата администрация засили натиска върху Владимир Путин, след като руският президент блокира усилията на Тръмп за директни мирни преговори с президента на Украйна Володимир Зеленски.

"Аз спрях седем войни и мислех, че тази ще ми е лесна, но се оказа трудна", каза Тръмп в неделя, позовавайки се на руската инвазия. "Мисля, че аз трябва да водя всички разговори. Зеленски и Путин се мразят. Мразят се толкова, че не могат да дишат."

Тъй като по-твърдата позиция на Тръмп не успява да принуди Путин да седне на масата за преговори със Зеленски, администрацията на САЩ е изправена пред нарастващи призиви за налагане на по-строги санкции срещу Русия. В неделя Тръмп заяви, че планира да го направи, но само след като Европа спре да купува руски петрол и затегне собствения си режим на санкции.

Доналд Тръмп обеща да изпрати още оръжия на Украйна

Докато Тръмп нарече европейските страни свои "приятели", те все още "купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол. А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги."

Унгария и Словакия са водещите купувачи на руска енергия в ЕС и са против усилията на Европейската комисия за постепенното ѝ спиране.

В петък американският министър на енергетиката Крис Райт каза, че САЩ искат "да изместят целия руски газ", като добави: "Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас."

Източник: Politico        
