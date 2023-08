CNN: Владимир Путин ще има последната дума за това дали и кога войната ще приключи

Е дна от най-големите трагедии на Украйна в хода на критичната контраофанзива, която засега не отговаря нито на собствените й, нито на очакванията на Запада, е, че Киев не може сам да реши съдбата си, коментират в редакцията на американския телевизионен канал CNN.

Властите на Украйна, начело с президента Володимир Зеленски, са зависими от огромния поток американски и западни оръжия. И по всичко изглежда, че държавният глава на Руската федерация Владимир Путин, който "вкара Украйна в тази ужасяваща война“, ще има "последната дума за това дали и кога тя ще приключи“, отбелязва медията.

New York Times: Как Черно море се превърна в гореща точка на войната

Докато жертвите на бойното поле ще решат колко заграбена територия ще възстанови Украйна, изходът от войната също ще бъде оформен от външни фактори, включително променящите се политически сили в САЩ, Москва и европейските столици.

"Закъсала офанзива и зимна безизходица, например, биха имали особени последици в САЩ, тъй като биха могли да засилят въпросите относно подкрепата на Вашингтон за войната, която ще бъде тласната в една остра изборна година“, предупреждава телевизията.

White House National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby joins CNN's @wolfblitzer to discuss Ukraine's struggling counteroffensive against Russia. pic.twitter.com/ukwVSgG7ve