New York Times: Как Черно море се превърна в гореща точка на войната

Ч ерно море, до голяма степен пренебрегвана част от войната в Украйна, изведнъж се превърна в котел на военно и геополитическо напрежение, отбелязва New York Times, отчитайки, че регионът е изключително важен за Москва, Украйна и Запада.

Bordered by Ukraine, Russia and three NATO countries, the Black Sea, a largely overlooked part of the war, has become an increasingly dangerous cauldron of military and geopolitical tensions. The region is deeply important to both Moscow and the West. https://t.co/iCutKG6xlp