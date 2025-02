"Цинизмът е лукс, който не можем да си позволим": Време е ООН и международното право да бъдат изведени от Запада

И зключителният имунитет, на който Израел се радва от десетилетия, постави международното право и неговите институции на ръба. Израел е убивал служители на ООН, забранявал е дейността на БАПОР (Близкоизточната агенция на ООН за подпомагане на палестинските бежанци), отказвал е достъп на представители на ООН и многократно е обиждал организацията и нейните служители.

Това посочва Шахд Хамури за Al Jazeera.

Последователните израелски правителства и техните съюзници са използвали всички възможни средства, за да окажат натиск върху Международния наказателен съд (МНС), за да предотвратят разследванията на израелски престъпления – от директни заплахи за физическо насилие до санкции и клеветнически кампании. Атаките срещу съда се засилиха още повече, след като той издаде заповеди за арест на премиера Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, пише Хамури.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп – ревностен поддръжник на Израел – вече подписа указ за повторно налагане на санкции срещу служители на МНС. Това е само част от поредицата му решения – включително изтеглянето на САЩ от Парижкото споразумение за климата и Световната здравна организация – които представляват пряк удар срещу международния мултилатерализъм. Във вторник президентът на САЩ демонстрира пълното си незачитане на международното право, като заяви намерението си да „поеме контрола“ над Газа и да „я притежава“, коментира още Хамури за Al Jazeera.

Всички тези развития повдигат въпроса дали настоящата глобална система, ръководена от ООН, подлежи на спасение, посочва тя.

Въпреки че ООН беше създадена през 1945 г. с цел „да спаси следващите поколения от бедствието на войната“, тя до голяма степен не успява да предотврати и да спре конфликти вече десетилетия наред. Нейното създаване бележи началото на епоха на „мир за някои“ – мир за икономически развитите държави, които водят прокси войни в бившите си колонии, смята авторът на Al Jazeera.

