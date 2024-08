ООН с остри критики към Израел заради операцията на Западния бряг

О ОН разкритикува Израел за голямата военна операция, започната от израелската армия в северните части на Западния бряг, предаде ДПА.

Хората в тази зона "са все по-изложени на смъртоносни тактики за водене на война, които изглежда излизат извън стандартите за правоприлагане", каза Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на световната организация Антониу Гутериш, позовавайки се на съобщения от страна на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси. "Израелските сили трябва да спазват международните полицейски стандарти, които предвиждат до смъртоносна сила и употреба на огнестрелни оръжия да се прибягва само в краен случай, и то при непосредствена заплаха от смърт или тежко нараняване."

Израел предприе голяма военна операция в северната част на Западния бряг и обвини Иран за разпространението на терористична инфраструктура там. На този фон палестинските здравни власти съобщиха за най-малко десет загинали.

ООН: 90% от жителите в Газа са разселени

Военните разположиха голям брой войници, а също и дронове и снайперисти, разрушиха инфраструктура с булдозери и са блокирали всички подстъпи към град Дженин, според медийни съобщения. Избухнали са престрелки с въоръжени палестинци, а няколко издирвани палестинци са задържани.

Междувременно Съветът за сигурност на ООН призова за спиране на все по-ожесточената размяна на атаки между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Асошиейтед прес.

UN Secretary General Antonio Guterres has called for “an immediate cessation” of Israel’s operations in the occupied West Bank. pic.twitter.com/z57cm4HvsZ