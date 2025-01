Израелският президент обвини ООН в "морален фалит"

О т трибуната на Общото събрание на ООН израелският президент Ицхак Херцог обвини световната организация в „морален фалит“ пред лицето на антисемитизма. Това стана по време на церемония в памет на жертвите на Холокоста, предаде Франс прес.

„Днес отново се намираме в опасна повратна точка в историята на тази институция“, заяви Херцог. „Вместо да изпълни целта си и смело да се бори с глобалната епидемия от джихадисти, убийци и подъл тероризъм, тази Асамблея отново и отново демонстрира своята морална несъстоятелност“, каза той.

