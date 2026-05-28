Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи

28 май 2026, 22:17
Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на

Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха

М ечка атакува български турист на едно от живописните планински шосета в Румъния.

Инцидентът беше заснет от свидетели, а видеото беше излъчено по румънската телевизия "Антена" 1.

Водачът на автомобил с българска регистрация хвърля храна на животното, което е със своето малко, през прозореца на колата. Мечката похапва, но след това изпада в паника и напада водача. Друг шофьор започва да вдига шум и успява да изплаши мечката, която вероятно опитва да защити малкото си, информира "Антена" 1.

Инцидентът е станал в района на язовир Видрару в Южните Карпати на живописния планински път Трансфъгърашан.

Българинът е пострадал. Той се е обърнал към местната жандармерия, която е повикала линейка.

"След прегледа бе констатирано, че има рани от ухапване по лявата ръка. Лицето е в съзнание, сътрудничи", заявиха представители на Инспектората за извънредни ситуации в окръг Арджеш.

Румънската телевизия напомня, че храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи (1909 евро – 5727 евро).

Източник: БТА, София Георгиева    
Румъния мечка инцидент
Пожар в хотел в Слънчев бряг, загина човек

САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

Москва с остра критика към правителството на Радев

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

Финландия извика руския посланик

DARA става почетен гражданин на Варна

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

Демерджиев отрече за политическа репресия срещу Ерол Мюмюн

Мадяр: Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура

Румънските власти повдигнаха нови обвинения срещу Андрю Тейт

Русия обяви, че е заплашена от Европа и Япония

Нетаняху слага край на примирието в Ивицата Газа

КЗП установи нелоялна търговска практика при ВиК оператор

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

60 къщи са евакуирани заради неочаквани движения на земята в Шотландия

