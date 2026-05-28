След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

Л атвийският парламент гласува за ново дясноцентристко правителство, няколко седмици след като предишната коалиция се разпадна заради скандал, свързан с отклонени украински дронове.

С мнозинство от 66 депутати в 100-местния парламент депутатите утвърдиха 47-годишния центрист Андрис Кулбергс за министър-председател, който ще оглави балтийската държава до парламентарните избори на 3 октомври.

Евика Силина подаде оставка като премиер на 14 май, след като уволни министъра на отбраната и загуби подкрепата на неговата партия, която беше ключов коалиционен съюзник, предаде АФП.

Силина обвини министъра, че не е разположил достатъчно бързо средства за защита срещу дронове, за да отблъсне два отклонени украински атакуващи дрона, за които се смята, че са били извадени от курса си от руски смущения.

Дроновете нанесоха минимални щети, но предизвикаха широко разпространена тревога в бившата съветска република, която днес е член на НАТО и на Европейския съюз.

„Задължението на правителството е да гарантира сигурността на Латвия в най-широкия смисъл на думата. Това означава да се гарантира външната сигурност на държавата, икономическата сигурност, енергийната сигурност, но също така и чувството за сигурност на хората в собствената им страна“, заяви Кулбергс в речта си преди парламентарното гласуване.

Той потвърди също, че външният министър Байба Бразе ще остане на поста си, и назначи военен офицер, полковник Райвис Мелнис, за министър на отбраната.

Няколко руски и украински дрона са се разбили в Латвия – както и в съседните Литва и Естония – откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Украинският президент Володимир Зеленски предложи да изпрати експерти в Латвия, за да помогнат за укрепването на нейната противовъздушна отбрана.

Новата четирипартийна коалиция в Латвия би трябвало да разполага със солидно мнозинство в парламента и да следва проевропейска и пронатовска линия. Партиите от коалицията подчертаха необходимостта от укрепване на армията и границите на страната с население от 1,8 милиона души.

„Има широк консенсус по отношение на приоритетите във външната политика“, коментира политологът Нилс Муйзниекс и добави, че новото правителство вероятно ще запази силна солидарност с Украйна.