Русия обяви, че е заплашена от Европа и Япония

Г оворителката на руското външно министерство Мария Захарова днес заяви, че броят на атаките с дронове срещу руска територия от Европа и северноевропейските държави се увеличава, предаде "Ройтерс".

Москва изрази безпокойство, че украински дронове могат да използват въздушното пространство на балтийските или други държави, за атаки срещу цели в Русия -твърдение, отхвърлено от въпросните страни и Украйна.

Русия предупреди Япония относно доставката на системи "Пейтриът" за Украйна

Захарова също така заяви, че разрешаването на разполагането на американски ракетни системи на японска територия като част от военни учения би застрашило сигурността на източните граници на Русия.

"Русия разглежда предоставянето от Япония на нейната територия за разполагане на американски ракетни системи "Тайфун" за времето на военните учения като стъпка, която заплашва руските граници в Далечния Изток", заяви говорителката на руското външно министерство.

Захарова посочи, че Москва многократно е информирала Токио за своите опасения, че всяко разполагане на ракети в Япония има "сериозно отрицателно въздействие върху стабилността и сигурността на Азиатско-тихоокеанския регион и представлява пряка заплаха за нашите граници в Далечния Изток".

Русия: Украинските нападения с дронове няма да останат безнаказани

„Ние също така редовно предупреждавахме японската страна да не взема такива решения, които неизбежно ще класифицираме като умишлени, враждебни и пренебрегващи националните интереси на Руската федерация", каза още тя.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство призова САЩ и Иран да не се връщат към въоръжен конфликт, а да продължат преговорите.

Русия е готова да съдейства за извозването на обогатен уран от Иран, добави тя, но Москва "не налага своята инициатива".

Вашингтон не приема предложението на Русия, което е направено преди месеци, посочва "Ройтерс".