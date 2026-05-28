Москва с остра критика към правителството на Радев

Р усия не е получила никакви официални предложения от България за нормализиране на отношенията, заяви на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„След сформирането на ново правителство на 8 май, ръководено от бившия президент Румен Радев, България не е дала никакви сигнали, показващи желанието на официална София да върне двустранния ни диалог в нормално състояние“, каза руският дипломат.

„В същото време ние продължаваме да поддържаме тесен контакт с представители на патриотични, национално ориентирани сили в България, тези, които се интересуват от концепцията за руско-българско приятелство, “ обяви Захарова.

Според нея, за да се възобнови нормалното сътрудничество и „това се отнася за повечето страни от ЕС, не само за България, е необходимо критично да преосмислят подходите си към комуникацията с Русия и да демонстрират способност да действат трезво, основавайки се на национални интереси, а не на външни, вносни или наложени с натиск такива.“