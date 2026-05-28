Свят

Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

Издателят обяви, че има пълно доверие в точността на репортажите на "Уолстрийт джърнъл"

28 май 2026, 16:39
Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново заведе дело за клевета, с което претендира за обезщетение в размер на най-малко 10 милиарда долара, срещу в. "Уолстрийт джърнъл" във връзка с публикации за отношенията му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, след като по-рано съдия отхвърли предишната версия на иска заради юридически пороци, предаде "Ройтерс". 

Това е едно от няколкото дела, които Тръмп е завел в качеството си на физическо лице срещу медийни организации, като според критици това е част от по-широка кампания за оказване на натиск върху медиите. 

Aмериканска медия плаща 15 млн. долара на Тръмп, ето защо

В съдебния иск на Тръмп се твърди, че вестникът, собственост на медийния магнат и милиардер Рупърт Мърдок, е накърнил репутацията му с публикуването на статия, в която се твърди, че на картичка по случай рожден ден, чийто получател е бил Епстийн, е имало подпис на Тръмп. Американският президент и екипът му заявиха, че картичката е изфабрикувана, дори след като съществуването ѝ беше официално оповестено от законодателите, разследващи случая с Епстийн. 

Според изменената искова молба Тръмп претендира за обезщетение в размер на най-малко 10 милиарда долара. Той беше поискал същата сума и в предишния иск. 

ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Тръмп

"Към момента на публикуването ответниците безразсъдно са пренебрегнали дали клеветническите твърдения са верни и или умишлено са избегнали разкриването на истината", подчертават адвокатите на Тръмп в иска. 

В исковата молба, внесена във Федералния съд в Маями, като ответници са посочени Рупърт Мърдок, издателската компания "Дау Джоунс енд Къмпъни" (Dow Jones), която публикува в. "Уолстрийт джърнъл", медийната компания "Нюз Корп" (News Corp) и  изпълнителния ѝ директор Робърт Томсън, както и двама журналисти на "Уолстрийт джърнъл" - Хадиджа Сафдар и Джоузеф Палацоло. В нея се твърди, че те са оклеветили Тръмп и са му нанесли "огромна" финансова и репутационна вреда. 

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Издателската компания "Дау Джоунс енд Къмпъни" заяви, че има пълно доверие в точността на репортажите на "Уолстрийт джърнъл" и ще се бори решително срещу съдебния иск. 

Епстийн почина в килия в затвора в Ню Йорк през 2019 г. Случаят му подхрани конспиративни теории, които станаха популярни сред привържениците на Тръмп, които вярваха, че правителството прикрива връзките на Епстийн с богатите и влиятелни среди. Тръмп заявява, че е прекъснал връзките си с Епстийн преди правните проблеми на финансиста да станат публично достояние през 2006 г. 

Съдията от Южния окръжен съд на щата Флорида Дарън П. Гейлс, назначен от бившия президент демократ Барак Обама, отхвърли първия иск на Тръмп през април. Съдията установи, че Тръмп не е отговорил на правния стандарт за "действителна злонамереност" (законово изискване в САЩ, наложено на държавни служители или обществени фигури, когато подават дело за клевета), който изисква доказателства, че ответникът е публикувал изявление, за което е знаел или е трябвало да знае, че е невярно. 

Тръмп е завел и дела за клевета, както и други съдебни искове срещу редица други медийни организации, сред които "Ню Йорк таймс", Би Би Си и "Де Мойн Реджистър" (Des Moines Register) - ежедневник, издаван в щата Айова. Всички те отричат да са извършвали нарушения и се защитават пред съда. 

Администрацията на Тръмп предприе мерки за ограничаване на достъпа на пресата до федерални агенции и заплаши да използва регулаторни правомощия срещу критично настроените медии, което предизвика съдебни обжалвания от страна на медийните организации. 

Белият дом описа Тръмп като най-отворения и достъпен президент на САЩ в историята, като заяви, че администрацията му е разширили достъпа до пресата по безпрецедентен начин. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Доналд Тръмп Уолстрийт джърнъл дело за клевета Джефри Епстийн
Последвайте ни
Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Любопитно Преди 6 минути

Голямата награда за посетителите ще бъде семейно приключение в една от топ дестинации по избор в Лондон, Мадрид или Рим 

Снимката е илюстративна

60 къщи са евакуирани заради неочаквани движения на земята в Шотландия

Свят Преди 36 минути

„Всичко изглеждаше нормално, на сутринта улицата беше потънала“: Специализирани екипи и инженери разследват мистериозното пропадане на земните маси

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

България Преди 45 минути

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 56 минути

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Свят Преди 1 час

Той е тичал пред гарата и е викал "Аллах акбар"

Приеха правилника на новото Народно събрание

Приеха правилника на новото Народно събрание

България Преди 1 час

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

България Преди 1 час

Той бе заловен с наркотичното вещество в курортен комплекс "Пампорово"

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

България Преди 1 час

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

България Преди 1 час

Пеевски: Полицейски произвол, за който ще сезираме всички компетентни органи

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Любопитно Преди 1 час

Премиерната поредица на NOVA е гледана от над една четвърт от зрителите

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 1 час

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

България Преди 2 часа

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 2 часа

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Свят Преди 2 часа

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

България Преди 3 часа

Има опасност България да загуби десетки милиони по външни проекти, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Любопитно Преди 3 часа

Ново научно изследване успокоява двойките: мислите за трети хора по време на интимност са много по-чести, отколкото предполагаме. Ето как сексуалните фантазии влияят на удовлетворението от връзката и кога всъщност трябва да се притесняваме

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Валери Йорданов показа порасналата си дъщеря - Йована

Edna.bg

Финалистката в Hell's Kitchen Спирова: Аз съм от ЦСКА и Барселона!

Gong.bg

Насар: Вместо да ни уважава, целият свят ще ни се смее

Gong.bg

Мъж се простреля смъртоносно при проверка на „Дунав мост”

Nova.bg

Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Nova.bg