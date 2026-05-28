Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново заведе дело за клевета, с което претендира за обезщетение в размер на най-малко 10 милиарда долара, срещу в. "Уолстрийт джърнъл" във връзка с публикации за отношенията му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, след като по-рано съдия отхвърли предишната версия на иска заради юридически пороци, предаде "Ройтерс".

Това е едно от няколкото дела, които Тръмп е завел в качеството си на физическо лице срещу медийни организации, като според критици това е част от по-широка кампания за оказване на натиск върху медиите.

Aмериканска медия плаща 15 млн. долара на Тръмп, ето защо

В съдебния иск на Тръмп се твърди, че вестникът, собственост на медийния магнат и милиардер Рупърт Мърдок, е накърнил репутацията му с публикуването на статия, в която се твърди, че на картичка по случай рожден ден, чийто получател е бил Епстийн, е имало подпис на Тръмп. Американският президент и екипът му заявиха, че картичката е изфабрикувана, дори след като съществуването ѝ беше официално оповестено от законодателите, разследващи случая с Епстийн.

Според изменената искова молба Тръмп претендира за обезщетение в размер на най-малко 10 милиарда долара. Той беше поискал същата сума и в предишния иск.

ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Тръмп

"Към момента на публикуването ответниците безразсъдно са пренебрегнали дали клеветническите твърдения са верни и или умишлено са избегнали разкриването на истината", подчертават адвокатите на Тръмп в иска.

В исковата молба, внесена във Федералния съд в Маями, като ответници са посочени Рупърт Мърдок, издателската компания "Дау Джоунс енд Къмпъни" (Dow Jones), която публикува в. "Уолстрийт джърнъл", медийната компания "Нюз Корп" (News Corp) и изпълнителния ѝ директор Робърт Томсън, както и двама журналисти на "Уолстрийт джърнъл" - Хадиджа Сафдар и Джоузеф Палацоло. В нея се твърди, че те са оклеветили Тръмп и са му нанесли "огромна" финансова и репутационна вреда.

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Издателската компания "Дау Джоунс енд Къмпъни" заяви, че има пълно доверие в точността на репортажите на "Уолстрийт джърнъл" и ще се бори решително срещу съдебния иск.

Епстийн почина в килия в затвора в Ню Йорк през 2019 г. Случаят му подхрани конспиративни теории, които станаха популярни сред привържениците на Тръмп, които вярваха, че правителството прикрива връзките на Епстийн с богатите и влиятелни среди. Тръмп заявява, че е прекъснал връзките си с Епстийн преди правните проблеми на финансиста да станат публично достояние през 2006 г.

Съдията от Южния окръжен съд на щата Флорида Дарън П. Гейлс, назначен от бившия президент демократ Барак Обама, отхвърли първия иск на Тръмп през април. Съдията установи, че Тръмп не е отговорил на правния стандарт за "действителна злонамереност" (законово изискване в САЩ, наложено на държавни служители или обществени фигури, когато подават дело за клевета), който изисква доказателства, че ответникът е публикувал изявление, за което е знаел или е трябвало да знае, че е невярно.

Тръмп е завел и дела за клевета, както и други съдебни искове срещу редица други медийни организации, сред които "Ню Йорк таймс", Би Би Си и "Де Мойн Реджистър" (Des Moines Register) - ежедневник, издаван в щата Айова. Всички те отричат да са извършвали нарушения и се защитават пред съда.

Администрацията на Тръмп предприе мерки за ограничаване на достъпа на пресата до федерални агенции и заплаши да използва регулаторни правомощия срещу критично настроените медии, което предизвика съдебни обжалвания от страна на медийните организации.

Белият дом описа Тръмп като най-отворения и достъпен президент на САЩ в историята, като заяви, че администрацията му е разширили достъпа до пресата по безпрецедентен начин.