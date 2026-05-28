Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

С ветовният, европейски и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар разкри пред "Фокус" здравословен проблем, с който се сблъскал по време на Европейското първенство в Батуми през 2026 година.

Проблемът бил предизвикан от неправилно приемане на хранителни добавки. Тези добавки предизвикали "жестоко обезводняване", което продължило цели 20 дни. Това било особено тежко за него, тъй като пречело на нормалното възстановяване на мускулите след тренировките. Въпреки че продължавал да тренира интензивно, тялото му не можeлo да се възстанови правилно, което го карало да се чувства все по-изтощен.

Карлос Насар: Няма да предам България!

Проблемът се влошил дотам, че седмица преди заминаването за Батуми, Насар бил принуден да потърси медицинска помощ. Той не останал в болницата, но всеки ден ходил за няколко часа за лечение, след което се връщал в хотела за тренировки. Това значително засегнало неговата подготовка, тъй като физически не можел да се възстанови добре. Въпреки това, той не спирал да тренира, макар и с намалена интензивност.

Той тренирал за време, включително 180 кг при изхвърляне и 220 кг при изтласкване, както и 5 повторения на 210 кг за 60 секунди.

Карлос Насар: Побеждавам със сърце и злоба, дори когато тялото отказва

По време на Европейското първенство по вдигане на тежести в грузинския град Батуми Насар успя да покаже силни резултати, като спечели своята четвърта европейска титла и триумфира безапелационно с 3 златни медала, доминирайки в новата за него категория до 94 килограма.

Все пак, здравословният проблем и изтощението са оставили своя отпечатък върху неговата форма. Той сподели пред "Фокус", че не се чувствал в пълна сила по време на състезанието, въпреки че проблемът с обезводняването вече бил решен. Това го накарало да осъзнае, че трябва да бъде по-внимателен с дозировките на хранителните добавки, които приема.

Днес Насар получи наградата за "Спортист на месеца" за април след спечелената от него европейска титла в Батуми.