Демерджиев отрече за политическа репресия срещу Ерол Мюмюн

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че към момента няма основание за задържане на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, а дали ще му бъде повдигнато обвинение е изцяло в компетентността на прокуратурата.

„Основанията да бъдат извършени днешните действия са необходимостта да бъдат извършени действия по неотложност, събиране на писмени доказателства и различни документи. Това са направили нашите служители“, обясни Демерджиев пред БНТ.

Той уточни, че в рамките на действията са разпитвани както кметът, така и други лица, свързани с конкретна обществена поръчка.

„Дали може да бъде обвинен ще реши компетентната прокуратура, на която се докладват материалите. Няма основание за задържане в случая. Неговото присъствие е било необходимо за разпит“, каза вътрешният министър.

По думите му става дума за обществена поръчка, както и за други производства.

„Приблизително става дума за една поръчка за около 5 милиона лева, но не можем да сме точни със сумата“, уточни Демерджиев.

По повод обвиненията за политически натиск и репресии от страна на лидера на ДПС Делян Пеевски, министърът отговори: „Обвиненията в репресии не ги приемам насериозно. Викането на човек за разпит по неотложност не е репресия и не е политически акт.“

Той подчерта, че „никой не стои над закона и никой не може да бъде защитен, когато трябва да се приложи законът.“

Вътрешният министър предупреди да не се политизира темата.

„Опитът да се играе с етническата карта е крайно недостоен. Няма никакъв етнически елемент в действията срещу кмета“, каза Демерджиев.