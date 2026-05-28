България

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

Причината е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет

28 май 2026, 22:21
Източник: БТА

П аркът „Заимов“ в София се преименува на „Оборище“, реши по-рано днес Столичният общински съвет (СОС).

Вносители на доклада са общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова.

В мотивите си вносителите посочват, че генерал Владимир Заимов, роден на 8 декември 1888 г., син на българския революционер Стоян Заимов и участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, през 1939 г. се поставя в услуга на съветското разузнаване. Работи под псевдонима "Азорский". На 22 март 1942 г. е арестуван. Обвинен е в създаване на разузнавателна група в полза на съветското разузнаване, която предава военна информация за България и други страни на съветското разузнаване. Осъден е на смърт чрез разстрел и присъдата е изпълнена в деня на произнасянето ѝ. През май 1945 г. смъртната присъда е отменена от състав на Софийския военнополеви съд.

Генерал Заимов е два пъти носител на българския орден “За храброст” и на съветските ордени “Червено знаме” и “Ленин”. През 1972 г. посмъртно е удостоен със званието “Герой на Съветския съюз”. След 9 септември 1944 г. материалите от делото са изпратени в Съветския съюз, откъдето се връщат в края на 60-те години на XX век.

През 2014 г, внукът му Михаил Заимов публикува книгата “Умирам за България”, в която отрича дядо му да е бил руски шпионин, цитирайки документи от архива на съветското разузнаване.  

“Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество, като общински съветници в СОС, смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно - парк "Оборище", пишат вносителите в своя доклад.

Източник: БТА, София Господинова    
Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

Храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

Руските сили нанесоха днес близо 40 удара срещу Украйна

Отличието ѝ се присъжда за изключителните ѝ заслуги към българската музика

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа

Вътрешният министър предупреди да не се политизира темата

Мадяр описа тази стъпка като част от антикорупционната кампания на правителството

Този път престъплението е подбуждане към омраза и дискриминация срещу жените

Москва изрази безпокойство, че украински дронове могат да използват европейското въздушното пространство

Нетаняху: В момента сме хванали "Хамас" за гърлото

Извършена е проверка относно начина на отчитане на индивидуалните водомери

Фон дер Лайен поздрави Радев за резултата от парламентарните избори

Голямата награда за посетителите ще бъде семейно приключение в една от топ дестинации по избор в Лондон, Мадрид или Рим 

Открити са над килограм кокаин, над два килограма и половина марихуана и около хиляда хапчета амфетаминопроизводни

Руският супермодел, която роди за първи път на 19, скри бременното си коремче зад перфектни визии. Милиардерският наследник Антуан Арно и емблематичната красавица успяха да запазят в пълна тайна голямата новина за шестото си дете

