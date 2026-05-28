Пожар в хотел в Слънчев бряг, загина човек

Р аботник на 47 години загина при пожар в хотел в курорта Слънчев бряг, съобщава NOVA.

По данни на служители, трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещението с климатична инсталация. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Бургас са съобщили пред БТА, че сигналът е подаден около 16:52 ч., за горяща стая в хотела. Да гасят, са пристигнали 3 противопожарни екипа.

На място има полицейски екипи и линейка. Всички гости и служители на хотела, над 120 души, са евакуирани.