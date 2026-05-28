Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

Р усия няма да има възможност да избира кой ще представлява Европа в потенциалните разговори с Москва за Украйна и блокът ще представи обединен фронт, заявиха днес министри на външните работи от ЕС, които са на среща в Кипър, предаде "Ройтерс".

Външните министри се събраха на неформална среща, за да обсъдят стратегията в момент, когато Киев настоява за по-голямо европейско участие в помощта за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война, тъй като САЩ са съсредоточени върху конфликта си с Иран.

По-рано този месец руският президент Владимир Путин предположи, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, когото е наричал личен приятел, би могъл да представлява Европа в потенциални разговори.

Европейските правителства отхвърлиха това предложение и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес отново потвърди тази позиция.

„Смятам, че това е капан, в който Русия иска да се хванем - да обсъждаме кой ще говори с тях, а те вече избират кой е подходящ и кой не е“, заяви Калас.

„Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа“, каза тя и допълни: „По тази причина съдържанието е много по-важно от това кой ще ни представлява“.

„Това наистина е мястото, на което да обсъдим с външните министри основните интереси, основните искания, които ние също имаме към Русия, защото щом седнем на масата, тогава трябва също да е много ясно какво правим там“, каза още Калас.

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа.

„Европа ще реши името на преговарящия, не г-н Путин“, каза италианският външен министър Антонио Таяни на пристигане за министерската среща. „Това не е решение на Путин, това е наше решение“, добави той.

Въпреки спекулациите относно това дали ЕС ще определи пратеник за евентуални преговори, някои министри заявиха, че тази дискусия е преждевременна.

„Сега не е времето да обсъждаме кой ще води преговорите“, заяви пред репортери в Кипър литовският външен министър Кестутис Будрис. „Трябва обаче да обсъдим какво правим, за да окажем допълнителен натиск върху Русия и също така да дадем още системи на Украйна, за да може Украйна да продължи с тези атаки и да постигне победа“, добави той.

Според дипломати не се очаква по време на днешната среща в Кипър да бъдат взети решения и няма консенсус относно европейски предусловия или искания към Москва.

Мнозина министри подчертаха необходимостта Европа да намери обща позиция относно бъдещи преговори.

„Това, което е по-важно отколкото разговори за специалния пратеник, е че трябва говорим с единен глас“, каза пред репортери испанският външен министър Хосе Мануел Албарес.

Някои министри изразиха готовност Европа да посочи пратеник в бъдеще. „Европа така или иначе трябва да бъде на масата, не може да са 27-те страни членки, а и Европа не е само ЕС, но аз съм уверен, че заедно можем не само да се споразумеем за мандат, но може би и за някои хора, които биха могли да поемат тази роля“, каза пред репортери финландският външен министър Елина Валтонен.

„Смятам, че трябва да обсъдим съдържанието на потенциалния преговорен процес, какъв проект ЕС би могъл да предложи на масата за преговори. И трябва да определим някого, който също така да въплъти европейското послание“, заяви белгийският външен министър Максим Прево.

„Аз съм върховният представител на ЕС и можете да прочетете длъжностната ми характеристика в договорите и, разбира се, част от нея е да представлявам Европа. Но за да се случи това трябва да бъдем обединени“, каза Калас в отговор на въпрос дали би искала да поеме ролята на преговарящ от името на Европа.