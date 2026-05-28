България

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа

28 май 2026, 19:06
Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем
Източник: AP/БТА

Р усия няма да има възможност да избира кой ще представлява Европа в потенциалните разговори с Москва за Украйна и блокът ще представи обединен фронт, заявиха днес министри на външните работи от ЕС, които са на среща в Кипър, предаде "Ройтерс".

Външните министри се събраха на неформална среща, за да обсъдят стратегията в момент, когато Киев настоява за по-голямо европейско участие в помощта за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война, тъй като САЩ са съсредоточени върху конфликта си с Иран.

По-рано този месец руският президент Владимир Путин предположи, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, когото е наричал личен приятел, би могъл да представлява Европа в потенциални разговори.

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Европейските правителства отхвърлиха това предложение и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес отново потвърди тази позиция.

„Смятам, че това е капан, в който Русия иска да се хванем - да обсъждаме кой ще говори с тях, а те вече избират кой е подходящ и кой не е“, заяви Калас. 

„Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа“, каза тя и допълни: „По тази причина съдържанието е много по-важно от това кой ще ни представлява“.

„Това наистина е мястото, на което да обсъдим с външните министри основните интереси, основните искания, които ние също имаме към Русия, защото щом седнем на масата, тогава трябва също да е много ясно какво правим там“, каза още Калас.

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа.

„Европа ще реши името на преговарящия, не г-н Путин“, каза италианският външен министър Антонио Таяни на пристигане за министерската среща. „Това не е решение на Путин, това е наше решение“, добави той.

Голямото завръщане? ЕС обмисля Меркел или Драги за преговори с Путин

Въпреки спекулациите относно това дали ЕС ще определи пратеник за евентуални преговори, някои министри заявиха, че тази дискусия е преждевременна.

„Сега не е времето да обсъждаме кой ще води преговорите“, заяви пред репортери в Кипър литовският външен министър Кестутис Будрис. „Трябва обаче да обсъдим какво правим, за да окажем допълнителен натиск върху Русия и също така да дадем още системи на Украйна, за да може Украйна да продължи с тези атаки и да постигне победа“, добави той.

Според дипломати не се очаква по време на днешната среща в Кипър да бъдат взети решения и няма консенсус относно европейски предусловия или искания към Москва.

Мнозина министри подчертаха необходимостта Европа да намери обща позиция относно бъдещи преговори.

„Това, което е по-важно отколкото разговори за специалния пратеник, е че трябва говорим с единен глас“, каза пред репортери испанският външен министър Хосе Мануел Албарес.

Някои министри изразиха готовност Европа да посочи пратеник в бъдеще. „Европа така или иначе трябва да бъде на масата, не може да са 27-те страни членки, а и Европа не е само ЕС, но аз съм уверен, че заедно можем не само да се споразумеем за мандат, но може би и за някои хора, които биха могли да поемат тази роля“, каза пред репортери финландският външен министър Елина Валтонен.

„Смятам, че трябва да обсъдим съдържанието на потенциалния преговорен процес, какъв проект ЕС би могъл да предложи на масата за преговори. И трябва да определим някого, който също така да въплъти европейското послание“, заяви белгийският външен министър Максим Прево.

„Аз съм върховният представител на ЕС и можете да прочетете длъжностната ми характеристика в договорите и, разбира се, част от нея е да представлявам Европа. Но за да се случи това трябва да бъдем обединени“, каза Калас в отговор на въпрос дали би искала да поеме ролята на преговарящ от името на Европа.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Последвайте ни
Пожар в хотел в Слънчев бряг, загина човек

Пожар в хотел в Слънчев бряг, загина човек

САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

Москва с остра критика към правителството на Радев

Москва с остра критика към правителството на Радев

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Свят Преди 15 минути

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

Свят Преди 19 минути

Руските сили нанесоха днес близо 40 удара срещу Украйна

Русия обяви, че е заплашена от Европа и Япония

Русия обяви, че е заплашена от Европа и Япония

Свят Преди 2 часа

Москва изрази безпокойство, че украински дронове могат да използват европейското въздушното пространство

Нетаняху слага край на примирието в Ивицата Газа

Нетаняху слага край на примирието в Ивицата Газа

Свят Преди 2 часа

Нетаняху: В момента сме хванали “Хамас” за гърлото

КЗП установи нелоялна търговска практика при ВиК оператор

КЗП установи нелоялна търговска практика при ВиК оператор

България Преди 3 часа

Извършена е проверка относно начина на отчитане на индивидуалните водомери

Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

Свят Преди 4 часа

Фон дер Лайен поздрави Радев за резултата от парламентарните избори

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Любопитно Преди 4 часа

Голямата награда за посетителите ще бъде семейно приключение в една от топ дестинации по избор в Лондон, Мадрид или Рим 

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

България Преди 4 часа

Открити са над килограм кокаин, над два килограма и половина марихуана и около хиляда хапчета амфетаминопроизводни

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

Любопитно Преди 4 часа

Руският супермодел, която роди за първи път на 19, скри бременното си коремче зад перфектни визии. Милиардерският наследник Антуан Арно и емблематичната красавица успяха да запазят в пълна тайна голямата новина за шестото си дете

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

България Преди 4 часа

Екип гранични полицаи спрял за проверка лек автомобил с български регистрационен номер

Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

Свят Преди 4 часа

Издателят обяви, че има пълно доверие в точността на репортажите на "Уолстрийт джърнъл"

Снимката е илюстративна

60 къщи са евакуирани заради неочаквани движения на земята в Шотландия

Свят Преди 4 часа

„Всичко изглеждаше нормално, на сутринта улицата беше потънала“: Специализирани екипи и инженери разследват мистериозното пропадане на земните маси

Румен Радев посети високотехнологичен център в Белгия

Румен Радев посети високотехнологичен център в Белгия

Свят Преди 4 часа

Центърът се разглежда като ключов елемент от европейските усилия за технологична автономия

Военноморските сили спасиха бедстващи в Черно море

Военноморските сили спасиха бедстващи в Черно море

България Преди 4 часа

Двамата бедстващи са извадени от водата и са транспортирани до Военноморска база – Бургас

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

България Преди 4 часа

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 4 часа

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Дженифър Лопес отпразнува голямото си завръщане на екрана с рокля на Versace от 2004

Edna.bg

Косопад при жените: кои са най-честите причини и какво наистина помага

Edna.bg

Страхотна! Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от ЕП във Варна

Gong.bg

Един от капитаните се сбогува с ЦСКА

Gong.bg

DARA става "Почетен гражданин" на Варна

Nova.bg

САЩ и Иран се договориха за двумесечен меморандум за разбирателство

Nova.bg