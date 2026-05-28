КЗП установи нелоялна търговска практика при ВиК оператор

К омисията за защита на потребителите установи прилагане на нелоялна търговска практика от страна на ВиК оператор във връзка с отчитането и разпределението на количества вода за битови нужди на територията на София.

Производството е инициирано след самосезиране на органа и е част от поредицата от проверки, които Комисията извършва през последните няколко месеца в различни сектори от обществена значимост.

КЗК глоби "Софийска вода" с 4,8 млн. лева

Извършена е проверка относно начина на отчитане на индивидуалните водомери и формирането на т.нар. „общо потребление“ в сграда в режим на етажна собственост.

В хода на проверката е установено, че дружеството не е извършвало регулярни реални отчети на индивидуалните водомери в нормативно установените срокове за голяма част от обектите в сградата. Събраните доказателства сочат, че към началото на 2026 г. десетки обекти са били без реален отчет за период над три месеца, а при част от тях – за повече от шест месеца.

Цял блок дължи 75 000 лева сметка за вода

КЗП счита, че формирането на „общо потребление“ следва да се основава на реални и своевременно извършени отчети на индивидуалните водомери. При липса на такива съществува риск от неточно разпределение на разходите и ощетяване на коректните потребители.

При установяване на последващи нелоялни търговски практики дружеството може да бъде санкционирано в размер до 25 000 евро за всяко извършено нарушение.

Комисията за защита на потребителите ще продължи засиления контрол върху доставчиците на обществени услуги с цел гарантиране правата и законните интереси на потребителите.