Румънските власти повдигнаха нови обвинения срещу Андрю Тейт

П рокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния разшириха наказателното разследване срещу скандалния инфлуенсър Андрю Тейт, включвайки престъплението подбуждане към омраза и дискриминация срещу жените. Това посочват от ведомството в информация до медиите.

Обвинението е въз основа на съобщения и публични дискусии, приписвани на инфлуенсъра и публикувани в интернет между 2021 и 2024 г. То е добавено към делото, в което братята Тейт са разследвани за трафик на хора и други тежки престъпления.

Двамата бяха арестувани за първи път от полицията през декември 2022 г. и първоначално останаха в ареста като част от превантивните мерки срещу тях. По-късно Апелативният съд в Букурещ замени мярката с домашен арест, след това - със задължителни периодични явявания пред полицията, които впоследствие отмени изцяло.

През 2024 г. Апелативният съд в Букурещ отказа да изпрати делото на съд, като го върна на прокуратурата, след като изключи част от доказателствата, определени като недопустими, включително първоначални показания на предполагаеми жертви. Въпреки това разследването продължава.

През 2024 г. беше започнато и ново производство срещу братята Тейт и още четирима души за предполагаемо участие в организирана престъпна група, трафик на хора, трафик на непълнолетни, сексуални престъпления и пране на пари.

Андрю Тейт, който се самоопределя като женомразец, натрупа милиони последователи онлайн с послания за крайно мъжествен начин на живот, често критикуван като обиден към жените.

Днес скандалните братя отново предизвикаха фурор в местните медии, след като се появи информация, че те искат да се преместят в румънския град Клуж-Напока, където планират да купят известен хотел. Сградата обаче е историческа от 1894 г. и се е превърнала в символ на града. Реакцията на кметството не се забави. Според представителите на местната власт, държавата има приоритет при закупуването на хотела. Слуховете предизвикаха множество реакции онлайн и дори призиви за протести. Много жители на Клуж не биха искали хотелът да бъде отчужден и се надяват, че кметството ще може да го купи, отбелязва "Диджи 24".