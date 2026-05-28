Свят

Нетаняху слага край на примирието в Ивицата Газа

Нетаняху: В момента сме хванали “Хамас” за гърлото

28 май 2026, 18:12
Източник: EPA/БГНЕС

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е наредил на израелската армия да пренебрегне условията на примирието, влязло в сила през октомври и да наложи контрол върху 70% от ивицата Газа, предаде “Франс прес”, позовавайки се на видео, разпространено по израелска телевизия. 

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

“В момента сме хванали “Хамас” за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на ивицата. Знаете, че бяхме на 50%, сега сме на 60%. Моята заповед е да се придвижим на 70%”, заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Бенямин Нетаняху Израел Хамас
