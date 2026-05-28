Нетаняху слага край на примирието в Ивицата Газа

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е наредил на израелската армия да пренебрегне условията на примирието, влязло в сила през октомври и да наложи контрол върху 70% от ивицата Газа, предаде “Франс прес”, позовавайки се на видео, разпространено по израелска телевизия.

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

“В момента сме хванали “Хамас” за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на ивицата. Знаете, че бяхме на 50%, сега сме на 60%. Моята заповед е да се придвижим на 70%”, заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг.