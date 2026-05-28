САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

П реговарящите от САЩ и Иран са постигнали съгласие по рамково споразумение за удължаване на примирието с 60 дни, но то все още се нуждае от одобрението на американския президент Доналд Тръмп.

Тръмп удължава примирието с Иран

Това съобщиха източници от САЩ, предаде АФП.

Източниците потвърдиха информацията на "Аксиос", че двете страни са постигнали споразумение по меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и започване на преговори по ядрената програма на Иран.

Вчера Иран обяви, че двете страни са близо до постигане на споразумение за меморандум при преговорите с посредничеството на Пакистан, но Белият дом категорично отрече, определяйки информацията като "пълна измислица".

След това тази сутрин САЩ нанесоха нови "отбранителни удари" по цели в Иран. Техеран изстреля дронове, които бяха свалени, срещу кораби в Ормузкия проток. Иран обяви, че е атакувал база на САЩ в региона. А Кувейт съобщи за иранска атака с ракети и дронове.