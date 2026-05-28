Свят

Мадяр: Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура

Мадяр описа тази стъпка като част от антикорупционната кампания на правителството

28 май 2026, 18:46
Източник: AP/БТА

У нгарският министър-председател Петер Мадяр обяви, че правителството му ще се присъедини към Европейската прокуратура. Това представлява рязък обрат спрямо дългогодишния отказ на Виктор Орбан да се присъедини към нея.

Унгария остава една от малкото държави членки, които не са част от този орган за борба с измамите в ЕС, тъй като бившия премиер твърдеше, че присъединяването би подкопало националния суверенитет.

„Бих искал да обявя тук, от Брюксел, че скоро ще представя официално намерението на Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура пред председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет“, заяви Мадяр.

Европейската прокуратура разполага с правомощия да разследва и да повдига обвинения за престъпления, свързани с бюджета на ЕС, като измами и корупция, съобщи „Политико“.

Мадяр описа тази стъпка като част от антикорупционната кампания на правителството си, като изтъкна, че преговорите с Брюксел относно замразените средства от ЕС са фокусирани върху „борбата с корупцията“.

Съобщението дойде по време на посещението на Мадяр в Брюксел в опит да възстанови напрегнатите отношения на Унгария с институциите на ЕС след години на конфликти по време на управлението на Орбан. Будапеща се опитва да отблокира милиарди замразени евросредства, включително 10,4 милиарда евро от фондовете за възстановяване след пандемията, които бяха спрени поради опасения за върховенството на закона по време на 16-годишното управление на Орбан.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне с Мадяр на 29 май. Унгарският премиер проведе разговори и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и белгийския премиер Барт Де Вевер днес, 28 май.

Във видеото Мадяр повтори, че правителството му вече е постигнало споразумение с Брюксел по „много важни въпроси“, включително реформи, свързани с фондациите за управление на активи от обществен интерес.

Свят Преди 54 минути

Свят Преди 1 час

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 4 часа

България Преди 4 часа

