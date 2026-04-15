Как беше победен Виктор Орбан

Орбан се оказа жертва на собственото си творение

15 април 2026, 22:13
У нгарските избори донесоха безпрецедентна победа за опонента на Виктор Орбан. С рекордна избирателна активност от почти 80% и огромно мнозинство за партия „Тиса“ от близо 70% от местата в парламента, това не беше просто смяна на правителството, това беше смяна на системата, станала буквално за една нощ, пише „Гардиън“.

След 16 години на власт Орбан се оказа жертва на собственото си творение. Изборната машина на Унгария, внимателно проектирана така, че да превръща относително мнозинство в огромно парламентарно надмощие, сработи перфектно – но не в негова полза.

Не прекалявайте с поражението на Орбан

В крайна сметка опозиционният лидер Петер Мадяр не трябваше да разрушава системата, вместо това той я използва.

Изборните закони от 2011 г. на Орбан, създадени да наказват разпокъсана опозиция, в крайна сметка се оказаха фатални за своя създател, когато той се изправи срещу противник, който успя да обърне тези механизми, водещи до „победителят взема всичко“, в своя полза.

Представянето на Мадяр през този изборен цикъл беше изключително. Той превърна „Тиса“ в основна политическа сила с неуморна кампания и силно присъствие в социалните мрежи. Кампания, която ще бъде анализирано с години. Но това не обяснява катастрофалната загуба на Орбан.

Факторите, които сега се посочват като причина за падението му – обедняване, корупция и конфронтационна външна политика, ги имаше и на предишните избори. Дълго време дори бяха основа на неговия успех.

Политическата стабилност често не винаги е знак за сила, а маска за натрупващо се напрежение.

Ефектът на времето подкопа системата на Орбан на три нива.

Първо, политическата му технология се износи. Комуникационната машина, която някога позволяваше на „Фидес“ да обяснява всичко – от миграцията до инфлацията, като вина на външни врагове, постепенно загуби влиянието си. Реториката за „външния враг“ се изтърка. След четири години на милитаристичен език и заплахи, той загуби шоковия си ефект. Постоянните пропагандни послания продължиха, но започнаха да изглеждат като фон, а не като непосредствена реалност. Умората от непрекъснатите заплахи отслаби въздействието им.

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан

Второ, самият Орбан се умори. Макар политическите анализи рядко да включват физически фактори, разликата беше очевидна. Орбан, някога доминиращ на предизборната сцена, изглеждаше по-сдържан и предпазлив и често се ограничаваше до едно контролирано събитие на ден.

В същото време Мадяр действаше с политическа хиперактивност – по седем–осем изяви дневно и постоянна онлайн активност. Докато Орбан се опитваше да се адаптира към логиката на социалните мрежи, Мадяр вече беше вътре в нея. Това беше сблъсък между уморен актьор и бърз, адаптивен нов тип политик.

Трето, реалността започна да се връща на преден план. Условията в болниците, разходите за живот и качеството на обществените услуги се оказаха по-важни от политическите лозунги. Инфлацията измести „културните войни“, а желанието за работеща държава надделя над политиката на заплахи с външни врагове. Загубата на Орбан не е резултат от един скандал или провал, а от бавна и натрупваща се ерозия на властта.

Изводът надхвърля Унгария: дори най-добре смазаната политическа машина може да стане статична и куха. Когато един режим се затвори в балон и изключи критиката, той губи способността да се обновява. Тогава стабилността се превръща в скованост, а системата става все по-крехка, докато не се счупи.

Времето действа с тихата, но неумолима сила на ерозия – по-опасна за авторитарните системи, отколкото за демократичните общества, защото демокрациите черпят устойчивост от способността си да се променят.

Източник: БГНЕС    
Унгарски избори Виктор Орбан Петер Мадяр
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

pariteni.bg
Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

carmarket.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 17 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 16 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 15 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

Любопитно Преди 49 минути

Той е следващият ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Свят Преди 2 часа

Съединените щати обсъждат провеждането на втори кръг мирни преговори с Иран в Пакистан

Свят Преди 6 часа

На този етап са установени осем потенциални жертви

Свят Преди 6 часа

Като основни причини за високите цени експертите в страната посочват необичайно студеното време

Свят Преди 6 часа

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Свят Преди 6 часа

Планът, замислен още миналата година, отразяват дълбокото безпокойство в Европа

Свят Преди 6 часа

Детективи от отдела за сексуални престъпления в Мелбърн проверяват твърденията на актрисата Руби Роуз за инцидент в нощен клуб. Въпреки категоричния отказ на поп звездата да признае вината си, случаят вече е обект на официално полицейско производство

България Преди 7 часа

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

От Ищар до Ирина Флорин: Световни хитове на Празника на розата 2026 в Казанлък

Любопитно Преди 7 часа

Кулминацията на тазгодишното издание ще бъде грандиозният спектакъл на Ищар, която празнува 30 години на сцена. Програмата включва още Ирина Флорин и Памбос Агапиу, превръщайки фестивала в най-значимото културно събитие за годината

Любопитно Преди 7 часа

Най-мащабният празник в историята на БГ Радио ще се проведе на 12 юни 2026 г. на площад „Свети Александър Невски“ от 20.00 ч.

Свят Преди 7 часа

Един човек с телефон в ръка може да разклати цяла система – случаят на Петер Мадяр в Унгария е само началото. От Будапеща до Буенос Айрес правилата на демокрацията се пренаписват: избори вече не се печелят с медии, а с превземане на алгоритъма. Кой управлява днес – лидерите или техният Instagram фийд?

Технологии Преди 7 часа

Основателят на Meta лично участва в създаването на свой AI аватар, който изглежда и говори като него и е предвиден да води разговори със служителите на компанията, да отговаря на въпросите им и да ги мотивира да работят повече с платформата Meta AI

Свят Преди 7 часа

Заподозреният е действал целенасочено, твърдят американските власти

Свят Преди 7 часа

Иран: Това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието

Любопитно Преди 7 часа

Зендая заплени CinemaCon 2026 с визия на Schiaparelli, вдъхновена от „Дюн 3“. Актрисата сподели, че героинята ѝ Чани е по-зряла и изправена пред сурови изпитания. Премиерата на космическия епос с Тимъти Шаламе и Джейсън Момоа е на 18 декември

Най-богатият човек в Австралия трябва да раздели богатството си

Свят Преди 7 часа

След 13-годишна битка съдът в Австралия нареди на милиардерката Джина Райнхарт да сподели част от минното си състояние. Решението слага край на шумен спор за милиарди, включващ наследници на нейни партньори и собствените ѝ деца

