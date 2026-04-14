Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан

Папа Лъв XIV отговори на Тръмп: Не се страхувам, ще продължа да говоря за мир

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц беше в отлично настроение, след като Петер Мадяр разгроми по зашеметяващ начин досегашния премиер Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария в неделя.

Това е „добър ден“, каза той пред репортери, и „много ясен сигнал срещу десния популизъм“.

Но дали Мерц е прав да вижда в зашеметяващата победа на Мадяр отхвърляне на националния консерватизъм и отпор на глобалното крайнодясно движение?

Не съвсем, пише в свой анализ Politico .

Докато центристките политици в Европа ликуват от падението на своя „черен звяр“ (bête noire), а много съюзнически на Орбан партии се притесняват, че американският президент Доналд Тръмп вече е токсичен за техните амбиции, всички те рискуват да вложат твърде много смисъл в резултата от унгарските избори, който далеч не е победа за левия либерализъм.

Това беше надпревара, водена по ежедневни въпроси като икономиката и корупцията, като самият Мадяр приписа победата си на „добър вид популизъм“ на пресконференция в понеделник. А резултатът ще бъде нов унгарски парламент, който е изцяло десен, националистически и суверенистки, пише Politico.

За движението MAGA победата на Мадяр все пак беше шок за системата. Докато Мерц правеше обръщението си в понеделник, във Вашингтон все още цареше зловеща тишина относно падението на най-силния идеологически съюзник на движението в Европа - галено наричан „Тръмп преди Тръмп“. И докато лидери от цяла Европа, включително италианският премиер Джорджа Мелони, поднесоха поздравленията си на Мадяр, американският президент запази мълчание.

Мълчанието говореше много, вероятно подсказвайки, че Вашингтон също разглежда победата на Мадяр като предвестник на неблагоприятна тенденция за популистите. Обикновено Тръмп не може да се сдържи да не сподели пред света всяка своя преминаваща мисъл. Не и този път - и нищо чудно.

Тръмп и MAGA инвестираха много в Унгария, за да се опитат да наклонят везните в полза на Орбан, с удоволствие нарушавайки табуто за намеса в изборите на друга държава.

Американският президент подкрепи своя идеологически унгарски събрат половин дузина пъти, включително миналия петък, два дни преди вота. И обеща на унгарците, че САЩ са готови да подкрепят страната им с „пълна икономическа мощ“, ако гласуват за Орбан. „Вълнуваме се да инвестираме в бъдещия просперитет, който ще бъде генериран от продължаващото лидерство на Орбан!“ обяви Тръмп в своята платформа Truth Social.

Това беше последният напън на MAGA за унгарския лидер, след двудневното посещение на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Будапеща, за да агитира за министър-председателя. Изпращането на Ванс от страна на Вашингтон - а преди него и на държавния секретар на САЩ Марко Рубио — показа колко сериозно администрацията приемаше унгарските избори.

„За MAGA двата най-важни избора тази година са тези в Унгария и междинните избори в Съединените щати“, каза Тимоти Аш от британския Чатъм Хаус пред Politico по време на кампанията.

И все пак, въпреки всички увещания, заплахи и мрачни предупреждения - повтарящи посланието на самия Орбан, че без него както Брюксел, така и украинският президент Володимир Зеленски ще вкарат Унгария във войната, бушуваща от другата страна на границата - унгарците не се хванаха.

И все пак, това не е съкрушителният удар срещу крайната десница, за какъвто е представян.

Политиците и журналистите често бързат да обявят едни или други избори за начало на широка и трайна транснационална политическа тенденция. Понякога това е вярно и едни избори - особено такива, които показват толкова драматичен обрат - наистина могат да наложат тенденция. Но по-често изборите не се придържат стриктно към международните течения, а отразяват местни политически и икономически обстоятелства или са просто естественото залюляване на махалото.

Последното беше, вероятно, обяснението за съкрушителната победа на британската Лейбъристка партия през 2024 г. - която дойде въпреки факта, че спечелиха по-малко гласове, отколкото при електоралния си разгром през 2019 г. - след 14 години в опозиция. Това беше по-скоро отхвърляне на консерваторите, отколкото на консерватизма; доказателство за огромната непопулярност на партията на торите, докато самата партия признаваше, че е направила бъркотия по време на управлението си.

Без съмнение победата на Мадяр пак ще се разглежда като символичен неуспех за популизма, вероятно още повече заради масовите усилия на глобалната крайна десница да подсили Орбан в неговия час на нужда, и Вашингтон, който все по-решително засилва подкрепата за съмишленици в цяла Европа.

Преди обявяването на резултатите някои в популисткото движение - като съюзника на Орбан Франк Фуреди, който ръководи базирания в Брюксел мозъчен тръст Mathias Corvinus Collegium - вече бяха готови да признаят, че поражението на министър-председателя със сигурност би било лоша новина.

„Това ще се приеме като идеологически или интелектуален неуспех, ако той загуби“, каза Фуреди пред Politico.

„Трябва да помните, че Орбан играе непропорционално влиятелна роля по отношение на възгледите на много от тези партии и техните лидери, които имат силна привързаност към него“, каза той и допълва: „Мисля, че едно поражение би имало въздействие поне в краткосрочен план по отношение на влиянието върху политическата динамика на целия континент“.

Това е нещо, което победата на Мадяр със сигурност може да направи: тя оставя словашкия премиер Роберт Фицо изолиран в Европейския съвет. Вероятно ще деморализира други евроскептични популисти и, както отбеляза Фуреди, това е удар по престижа на крайнодесните движения по целия свят. Също така вероятно ще насърчи популистките лидери в Европа да се дистанцират от MAGA - нещо, което се случва с бързи темпове от миналата пролет насам, в отговор на икономическото балансиране на ръба на американския президент и агресивната реч на Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността.

Оттогава неодобрението към Тръмп рязко нарасна сред унгарските избиратели с популистки нагласи - предупреждение към десните популистки партии, опитващи се да привлекат по-широка подкрепа, че сближаването с Тръмп крие рискове. Подкрепата от американската администрация далеч не е гаранция за победа и може да се окаже „целувката на смъртта“.

Но когато става въпрос за унгарския вот, резултатът не е толкова в идеологията, колкото в работните места, стагниращата икономика, влошаващите се обществени услуги и гнева от корупцията.

Както самият Мадяр, който е консерватор, скептичен към Украйна и едва ли ще скъса с миграционната политика на Орбан, отбеляза в X: Унгарската история „не се пише във Вашингтон, Москва или Брюксел“. А в Унгария избирателите бяха станали неспокойни. Те бяха все по-уморени от Орбан и неговата управляваща партия Фидес след 16 години политическо доминиране.

Всъщност истинският урок тук за всеки национален консерватор и популистки лидер, или за всеки управляващ впрочем, е следният: Не успееш ли да се справиш с въпросите на портфейла, рискуваш поражение.

Или по думите на самия Мадяр: „Трябва да останеш с народа“.