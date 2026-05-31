Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

31 май 2026, 06:56
С лънчевото време в неделния предиобед бързо ще отстъпи място на мощни гръмотевични бури, а началото на юни ще ни посрещне със силно неустойчиво време, краткотрайни проливни валежи и опасност от градушки в много райони на страната.

През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В неделя преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, по Черноморието – между 23° и 26°, за София – около 28°.

Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

Над Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 31 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 52 мин. и залязва в 20 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 5 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 19 мин. и изгрява в 21 ч. и 36 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник от запад-северозапад, във вторник ще се ориентира от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат от 22°-24° до 29°-31°.

