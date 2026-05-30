"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и остава близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област

30 май 2026, 19:23
Източник: БГНЕС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Р уската държавна корпорация "Росатом" съобщи, че украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, без да причини щети по основното оборудване, но е пробил дупка в стената на турбинната зала, предаде Ройтерс.

"Този следобед украински боен дрон камикадзе е ударил сградата на турбинната зала на 6-и реактор, което е довело до последваща детонация", посочи в изявление генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.

"Експлозията не е причинила щети на основното оборудване. Въпреки това е пробила дупка в стената на турбинната зала", добави той и нарече инцидента "умишлен".

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и остава близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област.

По времето на продължващата повече от четири години война централата неведнъж е ставала мишена на атаки, пораждащи опасения от ядрена авария.

"Приближихме се една стъпка по-близо до авария, каквато най-вероятно ще засегне дори тези, които живеят далеч от границите на Русия и Украйна, и все още мислят, че са в пълна безопасност", посочи Лихачов.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Александър Манолев

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

България Преди 2 часа

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ

Любопитно Преди 3 часа

Близки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха неподозирани подробности за отношенията му с поп иконата Мадона, след като певицата изненадващо призна в интервю, че покойният наследник на президентската фамилия е бил най-добрият ѝ любовник

Любопитно Преди 4 часа

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“.

Свят Преди 4 часа

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро

България Преди 4 часа

Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя

Свят Преди 5 часа

Снощи Тръмп каза, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран

България Преди 5 часа

Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент

България Преди 6 часа

Публикувана е и интерактивна карта на пожарния риск за Европа с висока резолюция

Любопитно Преди 6 часа

Синята микролуна е явление, при което се случва второ пълнолуние в рамките на един месец. Сините луни се случват веднъж на всеки две до три години, като първото пълнолуние за месеца е било на 1-ви май

Любопитно Преди 7 часа

Появяват се и изрази като „тенекиена кожа“ (tin skin), „промпститутка“ (prompstitute) и „кофа с ръжда“ (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават

Свят Преди 7 часа

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени

България Преди 8 часа

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 8 часа

Атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа

Любопитно Преди 8 часа

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

Свят Преди 9 часа

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението

Свят Преди 9 часа

Изключително силен гръм разтърси части от Южна Каролина в четвъртък, като свидетели от целия щат съобщават за звук, наподобяващ оглушителен гръмотевичен удар или огромна експлозия.

