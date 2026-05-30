Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

П ари Сен Жермен е новият европейски шампион по футбол, след като френските футболисти победиха на финала в Будапеща Арсенал (Лондон) след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха при равенство 1:1, а след това при наказателните удари парижани триумфираха с 4:3.

Така тимът на испанския треньор Луис Енрике защити титлата си от миналата година и станаха вторият тим, който успява да вземе най-престижното клубно състезание след Реал (Мадрид) откакто турнирът се провежда като Шампионска лига.

Кай Хаверц вкара за Арсенал в редовното време, а Усман Дембеле изравни от дузпа през втората част. При наказателните удари за ПСЖ пропусна единствено Нуно Мендеш, а за Арсенал се провалиха Еберечи Езе и Габриел Магаляеш. Лукаш Бералдо пък вкара при петия опит за ПСЖ, което се оказа и победното попадение.

ПСЖ се стремеше да спечели елитното европейско състезание за втора поредна година, докато Арсенал имаше шанса да вземе титлата за първи път. Също така тимът на Микел Артета игра за първи път на финал след 20-годишно чакане. Само Реал Мадрид е защитавал успешно титлата в Шампионската лига, откакто състезанието беше преименувано през 1992 година. Луис Енрике пък печели мач с дузпи начело на Пари Сен Жермен за шести път от шест опита.

И двата отбора влязоха в мача след като спечелиха собствените си национални лиги, съответно във Франция и Англия.

Английският тим поведе още в 6-ата минута с малко случаен гол, който дойде от нескопосано изчистване на капитана Маркиньос.

Бразилецът беше излязъл напред, но прати топката в тялото на Леандро Тросар. Тя отскочи напред към Кай Хаверц, който се отскубна със спринт, а Маркиньос нямаше шанс да го стигне. Германецът влезе в наказателното поле и с мощен удар над главата на вратаря Сафонов откри резултата. Германският нападател става едва третият играч - след Кристиано Роналдо (Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид) и Марио Манджукич (Ювентус и Байерн Мюнхен) - който вкарва гол във финал на Шампионската лига за два различни отбора.

След това парижани опитаха да вземат инициативата, като в 11-ата минута Кварацхелия не успя да нанесе точен изстрел, а шест по-късно имаха претенции за дузпа заради докосване с ръка на Букайо Сака. Арсенал имаше добра възможност да вкара отново в 26-ата минута след пробив и прострелно центриране на Тросар, но вратарят Сафонов с цената на контузия в главата предотврати ситуацията.

В 43-тата Мендеш преодоля Москера от ляво и центрира, а топката след отклоняване от Инкапие попадна във Фабиан Руис, който обаче по-скоро попречи на Кварацхелия, намиращ се на по-чиста позиция. В добавеното време Хавертц имаше страхотна възможност да удвои, след като излезе в наказателното поле след добра комбинация с Йодегор. Маркиньос обаче този път се представи на ниво и с шпагат реагира.

Второто полувреме започна с натиск на шампионите на Франция, който от минута на минута се увеличаваше. Кой знае какви опасни удари към Давид Рая нямаше, но владеенето на топката беше само за ПСЖ. В 63-ата минута Кварацхелия тръгна на дрибъл от ляво, направи двойно подаване с Дембеле и мина пред Москера. Бранителят на Арсенал беше изостанал и препъна грузинското крило, а съдията Зиберт без да се колебае отсъди дузпа. Тя беше прегледана от съдиите от стаята за видеопомощ (ВАР) и потвърдена. Дембеле застана зад топката и не остави шансове на вратаря Рая.

В 76-ата минута парижани бяха много близо до това да направят пълен обрат след мълниеносна контраатака, при която Кварацхелия надхитри Салиба и тръгна на спринт по лявото крило. Но Салиба успя донякъде да поправи грешката си, вече в наказателното поле го застигна и успя да извади от равновесие. Грузинското крило все пак стреля, но уцели само гредата, след като и Люис-Скели опита да му попречи.

Пет минути преди края на редовното време дойде и най-чистата ситуация за Арсенал, като топката падна на главата на Хаверц, който нанесе удар, но Вилиан Пачо изчисти. Малко след това Баркола се откъсна сам срещу Рая след нова скоростна контраатака на ПСЖ, но стражът на Арсенал излезе много добре и предотврати опасността.

В 89-ата минута Витина стреля от воле от границата на наказателното поле след рикошет, но топката прелетя точно над напречната греда, макар Давид Рая да се хвърли отчаяно.

Макар и мачът да вървеше към края си, в продълженията двата отбора не се щадиха. В 102-ата минута лондончани имаха претенции за дузпа, след като Нони Мадуеке се сбори в пеналта с Мендеш, като двамата се държаха и заедно паднаха в наказателното поле. Целият отбор и резервите на Арсенал изразиха бурни претенции, че това трябва да е дузпа, но съдията подмина претенциите им. Единствено двама "артилеристите" и техният мениджър получиха жълти картони за протестите си.

Равенството означаваше и изпълнение на дузпи, където за Пари Сен Жермен вкараха Гонсало Рамош, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Лукаш Бералдо, а ударът на Нуно Мендеш беше спасен от Давид Рая. За Арсенал реализираха Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Габриел Мартинели, а Еберечи Езе и Габриел Магаляеш стреляха в аут.