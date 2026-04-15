Свят

Тръмп с първи коментар за Мадяр след загубата на Орбан

Въпреки дългогодишното си приятелство с Виктор Орбан, американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепа за новия унгарски лидер Петер Мадяр. Докато Вашингтон се подготвя за работа с „Тиса“, анализатори определят изборния резултат като ключов момент за националистическите движения в Европа

15 април 2026, 13:43
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан в Унгария и че харесва бъдещия министър-председател Петер Мадяр.

Мадяр победи националиста Виктор Орбан на изборите, слагайки край на 16-годишното му управление, след като партията му „Тиса“ спечели убедително при рекордна избирателна активност.

„Мисля, че новият човек ще свърши добра работа – той е добър човек“, каза Тръмп във вторник пред репортера на ABC News Джонатан Карл.

Той отбеляза, че Мадяр е бивш член на партията на Орбан и споделя сходни позиции по въпросите на миграцията.

Тръмп добави, че не знае дали личната му намеса в кампанията би променила резултата, като подчерта, че Орбан е изоставал значително в проучванията.

Тръмп сподели още, че не знае дали би имало значение, ако самият той бе отишъл в Унгария да агитира за Орбан, вместо вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Той изоставаше значително“, заяви Тръмп.

„Този път не бях толкова ангажиран. Виктор обаче е добър човек“, допълни той.

Тръмп подкрепяше Орбан в навечерието на вота и дори говори за кратко миналата седмица по време на предизборен митинг в Унгария, когато Ванс се обади на шефа си по телефона веднага след качването си на сцената.

Орбан обаче загуби властта след 16 години, след като унгарците гласуваха в рекорден брой за проевропейски курс, предвождан от неговия десноцентристки съперник Петер Мадяр.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който посети Будапеща миналата седмица в подкрепа на Орбан, определи загубата му като „тъжна“, но увери, че Вашингтон ще работи с новото унгарско ръководство.

Поражението на Орбан се разглежда като удар за националистическите движения в световен мащаб и като знак за отслабване на влиянието на т.нар. „тръмпизъм“ в Европа.

Източник: БГНЕС/ABC News/Reuters    
Доналд Тръмп Петер Мадяр Виктор Орбан Унгария Избори Партия Тиса Национализъм САЩ Миграция Тръмпизъм
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

