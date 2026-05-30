Любопитно

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Италианските власти отмениха юлските концерти на рапърите Кание Уест и Травис Скот в Реджо Емилия. Решението е взето по настояване на еврейската общност и заради опасения от сериозни контрадемонстрации и заплахи за обществения ред в страната

30 май 2026, 19:31
И талианските власти забраниха провеждането на концерти на Кание Уест и Травис Скот, позовавайки се на опасения за обществения ред и сигурността, съобщава ВВС.

Префектът Салваторе Анджиери обяви в петък, че двете събития, които трябваше да се проведат в северния град Реджо Емилия през юли, се отменят. Това се случва след официално искане от страна на местната еврейска общност за спиране на концерта на Уест.

Лидерът на общността Николета Уциели призова местните власти да заменят шоуто с проява, която да върне „музиката обратно на преден план като универсално обединяваща сила“.

Уест предизвика вълна от възмущение с поредица от антисемитски, расистки и пронацистки изказвания, които наскоро станаха причина да му бъде наложена и забрана за влизане в Обединеното кралство.

Американският рапър, който в момента се подвизава с артистичния псевдоним Йе, трябваше да излезе на сцената заедно със Скот и други популярни артисти, сред които The Chainsmokers, Рита Ора и Swedish House Mafia.

От регионалната префектура излязоха с официално изявление, в което се посочва, че няколко ключови фактора са натежали за вземането на това решение, включително „отмяната на предишни концерти на американския рапър в други държави, както и реалният риск от избухване на контрадемонстрации“.

В позицията се допълва, че непосредствената близост между двете събития, насрочени за 17 и 18 юли на RFC Arena в Реджо Емилия, и огромният туристопоток, който се очаква да привлекат, са натежали допълнително за крайната забрана.

Травис Скот също попадна под сериозен обществен натиск и строго наблюдение, след като 10 души на възраст между 9 и 27 години загинаха по време на неговия фестивал Astroworld в Хюстън, Тексас, през 2021 г.

Тогава хиляди други фенове бяха ранени, след като избухна масова паника и препълнената тълпа буквално премаза хората на първите редове пред сцената по време на централното изпълнение на американския рапър.

Междувременно, тазгодишното издание на фестивала Wireless в Лондон също беше отменено миналия месец, след като на Уест – обявен като водещ изпълнител в програмата – беше отказано разрешение за влизане във Великобритания заради острото недоволство срещу предишните му скандални прояви.

През 2022 г. Уест написа в социалните мрежи, че е готов да обяви „война до смърт на евреите“ (ориг. израз: death con 3 on Jewish people), а през май миналата година пусна песен, озаглавена „Хайл Хитлер“, и започна да продава тениски със свастики.

Забраната му за достъп до Обединеното кралство отпуши вълна от отменени ангажименти и на други места по света.

На 15 април Уест обяви, че концертът му в Марсилия се отлага „до второ нареждане“. По това време френските медии съобщиха, че министърът на вътрешните работи Лоран Нунес лично е настоял за забрана на събитието, планирано за 11 юни.

Концертът му на стадион „Шльонски“ в Хожув, Полша, насрочен за 19 юни, също беше отменен „поради формални и правни причини“, обявиха от ръководството на залата през април.

В момента рапърът прави опити да се завърне на голямата сцена, след като се извини за поведението си в обширно изявление, публикувано в Wall Street Journal през януари.

„Не съм нацист, нито антисемит. Обичам евреите“, написа той тогава.

Той добави още, че вследствие на своето биполярно разстройство е „загубил връзка с реалността“.

Кание Уест Травис Скот Италия Реджо Емилия отменени концерти
