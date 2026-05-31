Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Свят

31 май 2026, 07:50
Източник: Thinkstock/Guliver

С ъобщения за експлозия от хора в цяла Нова Англия в САЩ в събота следобед вдигнаха на крак полицията и други служби, които се опитваха да разберат какво е предизвикало двойния тътен, разтърсил сгради в Масачузетс и Род Айлънд.

От Американското метеорно общество (AMS) заявиха, че чутият от хората тътен всъщност е бил причинен от метеорит с ширина около 3 фута (близо 1 метър), навлязъл в атмосферата около границата на Ню Хемпшир с Масачузетс, северно от Бостън, предаде агенция Асошиейтед прес (AP).

Представители на НАСА потвърдиха, че метеоритът е бил от естествена материя, а не сателит или космически боклук, и че е навлязъл в атмосферата в 14:06 ч.

Робърт Лънсфорд, координатор на програми в Американското метеорно общество, сподели, че организацията е получила десетки сигнали от Делауеър до Монреал.

Хората съобщават, че са чули двоен тътен, усетили са разтърсване на земята или са видели огнена топка, която е изглеждала като падаща звезда в дневното небе.

„Определено беше по-голям от нормална огнена топка, широк около един ярд (около метър)“, каза той. Лънсфорд обаче допълни, че е малко вероятно метеорът да е ударил земята. „Ще ни трябва повече информация за траекторията, скоростта и други аспекти, за да разберем със сигурност дали е достигнал земната повърхност. Но ако не е изгорял напълно, най-вероятно е паднал в океана. Повечето от тях изгарят, преди да ударят земята“, обясни той. 

Говорителят на НАСА Алард Бойтел заяви, че метеоритът се е движил със скорост около 75 000 мили в час (120 700 км/ч) и вероятно се е разпаднал на части на около 40 мили (60 километра) над земята. Агенцията оценява, че енергията, освободена при разпадането му, е била еквивалентна на около 300 тона тротил (TNT), което обяснява силния тътен.

Жители на няколко щата публикуваха в социалните мрежи съобщения, че са усетили разтърсване на сградите, в които се намират. Няколко видеа в платформата X уловиха звук, наподобяващ два последователни тътена, без следи от огън, дим или други видими причини.

Няколко души са подали сигнали и до Геологическата топографска служба на САЩ (USGS), регистрирайки усетените трусове в Националния информационен център по земетресенията, потвърди говорителят на агенцията Стив Соби.

Агенцията е създала специална страница за събитието въз основа на броя на докладите „Усетихте ли го?“, получени на нейния уебсайт. Соби обаче уточни, че на сеизмографите на агенцията не е регистрирано никакво събитие, което означава, че разтърсването не е било следствие от земетресение.

Какво е метеорит?

Метеоритът е твърдо тяло с извънземен произход, което достига повърхността на Земята или друго небесно тяло, оцелявайки след преминаването си през атмосферата. Преди навлизането си в атмосферата тези обекти се наричат метеороиди. Когато метеороидът влезе в земната атмосфера, той се нагрява поради триенето с въздуха, което води до образуването на светеща диря, наречена метеор. Ако тялото е достатъчно голямо, за да достигне повърхността, не изгоряло напълно, остатъкът се нарича метеорит.

Метеоритите се класифицират основно в три групи според техния състав: железни, каменни и железно-каменни. Железните метеорити се състоят предимно от сплав на желязо и никел и са най-лесни за идентифициране поради високата си плътност. Каменните метеорити, които са най-често срещани, приличат на земни скали и често съдържат хондрули – малки сферични образувания, които са останки от първичната материя на Слънчевата система. Железно-каменните метеорити съдържат приблизително равни количества метал и силикатни минерали.

Научното значение на метеоритите е огромно. Те служат като „капсули на времето“, носещи информация за ранните етапи от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Чрез тяхното изследване учените получават данни за физико-химичните условия в протопланетарния диск, състава на астероидите и историята на сблъсъците в космоса. Някои метеорити съдържат органични молекули, което поражда теории за ролята им в пренасянето на основните градивни елементи на живота към Земята.

Историята на Земята е белязана от сблъсъци с големи метеорити, които са оказвали значително влияние върху климата и биосферата. Падания на метеорити са документирани през цялата човешка история, като един от най-известните съвременни примери е Челябинският метеорит от 2013 г. Този инцидент подчерта необходимостта от мониторинг на близките до Земята обекти с цел превенция от потенциални катастрофални сблъсъци.

Важно е да се прави разлика между метеорити и метеорни потоци. Метеорните потоци, като Геминидите или Персеидите, са периодични явления, при които Земята пресича области от космическо пространство, наситени с прах и малки отломки, оставени от комети или астероиди. Тези частици изгарят високо в атмосферата, създавайки зрелищни светлинни ефекти, но почти никога не достигат земната повърхност под формата на метеорити. Изучаването на метеоритите остава ключов аспект от съвременната астрономия и планетология, предоставяйки уникален прозорец към миналото на Вселената.

Източник: AP    
Топ 5 „здравословни" храни, които тайно съсипват зъбите ни

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Любопитно Преди 2 часа

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

България Преди 11 часа

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

Лудвиг ван Бетовен

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Любопитно Преди 11 часа

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

България Преди 11 часа

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

Почина сестрата на Джейми Лий Къртис

Почина актрисата Кели Лий Къртис — сестрата на Джейми Лий Къртис

Свят Преди 12 часа

Актрисата Кели Лий Къртис си отиде на 69-годишна възраст в дома си в Калифорния. Скръбната вест сподели нейната по-малка сестра – носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис, която я изпрати с трогателно послание в социалните мрежи

"Виновните сме ние със съпруга ми": Проговори майката на четвъртото момче от купона с дрога в Благоевград

"Виновните сме ние със съпруга ми": Проговори майката на четвъртото момче от купона с дрога в Благоевград

България Преди 13 часа

Майката на Методи през сълзи: „Той сложи картонче LSD под езика си и ще плаща цял живот, но е жив — обвиняват го, че не е на плочките“

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Забраниха концертите на Кание Уест и Травис Скот в Италия

Любопитно Преди 13 часа

Италианските власти отмениха юлските концерти на рапърите Кание Уест и Травис Скот в Реджо Емилия. Решението е взето по настояване на еврейската общност и заради опасения от сериозни контрадемонстрации и заплахи за обществения ред в страната

"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

Свят Преди 13 часа

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и остава близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област

Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в епицентъра на Ебола в Конго

Шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна в епицентъра на Ебола в Конго

Свят Преди 13 часа

Шефът на СЗО посети лечебен център и се срещна с представители на местните власти, здравни работници и засегнатите семейства

Александър Манолев

САЩ отмениха забраната за влизане на бизнесмена Александър Манолев

България Преди 14 часа

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а"

Зад кулисите на щастието: Папи Ханс разкри непознатото си лице в новия си хит „90-а“

Любопитно Преди 15 часа

„90-а“ звучи като лято. В песента виждаме човека, който умее да се радва на живота. Човекът, който може да се забавлява. И който напомня, че понякога щастието не е голямо откритие, а просто лято с правилните хора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

Голям пожар в склад за отпадъци край Стара Загора

България Преди 15 часа

Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Близки на Джон Кенеди-младши проговориха за тайната му връзка с Мадона

Любопитно Преди 15 часа

Близки довереници на Джон Ф. Кенеди-младши разкриха неподозирани подробности за отношенията му с поп иконата Мадона, след като певицата изненадващо призна в интервю, че покойният наследник на президентската фамилия е бил най-добрият ѝ любовник

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

"Възраждане" внася жалба в прокуратурата за манипулации при приемането на еврото

България Преди 16 часа

В сигнала претендираме, че са извършени престъпления по служба, документни престъпления, каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Тежка катастрофа в Афганистан: 22 загинали и десетки ранени

Свят Преди 16 часа

Сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ

