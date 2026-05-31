Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

С ъобщения за експлозия от хора в цяла Нова Англия в САЩ в събота следобед вдигнаха на крак полицията и други служби, които се опитваха да разберат какво е предизвикало двойния тътен, разтърсил сгради в Масачузетс и Род Айлънд.

От Американското метеорно общество (AMS) заявиха, че чутият от хората тътен всъщност е бил причинен от метеорит с ширина около 3 фута (близо 1 метър), навлязъл в атмосферата около границата на Ню Хемпшир с Масачузетс, северно от Бостън, предаде агенция Асошиейтед прес (AP).

Представители на НАСА потвърдиха, че метеоритът е бил от естествена материя, а не сателит или космически боклук, и че е навлязъл в атмосферата в 14:06 ч.

Робърт Лънсфорд, координатор на програми в Американското метеорно общество, сподели, че организацията е получила десетки сигнали от Делауеър до Монреал.

Хората съобщават, че са чули двоен тътен, усетили са разтърсване на земята или са видели огнена топка, която е изглеждала като падаща звезда в дневното небе.

🚨Huge Boom Near Boston... What was this?



"We had a meteorite hit the area. It’s all over different reports it landed east of Boston and it was heard everywhere around the area from New Hampshire down to Rhode Island. We heard it. It shook the house. There’s a video and lots of… pic.twitter.com/aDoPKZpFj1 — Skywatch Signal (@UAPWatchers) May 30, 2026

„Определено беше по-голям от нормална огнена топка, широк около един ярд (около метър)“, каза той. Лънсфорд обаче допълни, че е малко вероятно метеорът да е ударил земята. „Ще ни трябва повече информация за траекторията, скоростта и други аспекти, за да разберем със сигурност дали е достигнал земната повърхност. Но ако не е изгорял напълно, най-вероятно е паднал в океана. Повечето от тях изгарят, преди да ударят земята“, обясни той.

Говорителят на НАСА Алард Бойтел заяви, че метеоритът се е движил със скорост около 75 000 мили в час (120 700 км/ч) и вероятно се е разпаднал на части на около 40 мили (60 километра) над земята. Агенцията оценява, че енергията, освободена при разпадането му, е била еквивалентна на около 300 тона тротил (TNT), което обяснява силния тътен.

Жители на няколко щата публикуваха в социалните мрежи съобщения, че са усетили разтърсване на сградите, в които се намират. Няколко видеа в платформата X уловиха звук, наподобяващ два последователни тътена, без следи от огън, дим или други видими причини.

Няколко души са подали сигнали и до Геологическата топографска служба на САЩ (USGS), регистрирайки усетените трусове в Националния информационен център по земетресенията, потвърди говорителят на агенцията Стив Соби.

Агенцията е създала специална страница за събитието въз основа на броя на докладите „Усетихте ли го?“, получени на нейния уебсайт. Соби обаче уточни, че на сеизмографите на агенцията не е регистрирано никакво събитие, което означава, че разтърсването не е било следствие от земетресение.

Какво е метеорит?

Метеоритът е твърдо тяло с извънземен произход, което достига повърхността на Земята или друго небесно тяло, оцелявайки след преминаването си през атмосферата. Преди навлизането си в атмосферата тези обекти се наричат метеороиди. Когато метеороидът влезе в земната атмосфера, той се нагрява поради триенето с въздуха, което води до образуването на светеща диря, наречена метеор. Ако тялото е достатъчно голямо, за да достигне повърхността, не изгоряло напълно, остатъкът се нарича метеорит.

Метеоритите се класифицират основно в три групи според техния състав: железни, каменни и железно-каменни. Железните метеорити се състоят предимно от сплав на желязо и никел и са най-лесни за идентифициране поради високата си плътност. Каменните метеорити, които са най-често срещани, приличат на земни скали и често съдържат хондрули – малки сферични образувания, които са останки от първичната материя на Слънчевата система. Железно-каменните метеорити съдържат приблизително равни количества метал и силикатни минерали.

Научното значение на метеоритите е огромно. Те служат като „капсули на времето“, носещи информация за ранните етапи от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Чрез тяхното изследване учените получават данни за физико-химичните условия в протопланетарния диск, състава на астероидите и историята на сблъсъците в космоса. Някои метеорити съдържат органични молекули, което поражда теории за ролята им в пренасянето на основните градивни елементи на живота към Земята.

Историята на Земята е белязана от сблъсъци с големи метеорити, които са оказвали значително влияние върху климата и биосферата. Падания на метеорити са документирани през цялата човешка история, като един от най-известните съвременни примери е Челябинският метеорит от 2013 г. Този инцидент подчерта необходимостта от мониторинг на близките до Земята обекти с цел превенция от потенциални катастрофални сблъсъци.

Важно е да се прави разлика между метеорити и метеорни потоци. Метеорните потоци, като Геминидите или Персеидите, са периодични явления, при които Земята пресича области от космическо пространство, наситени с прах и малки отломки, оставени от комети или астероиди. Тези частици изгарят високо в атмосферата, създавайки зрелищни светлинни ефекти, но почти никога не достигат земната повърхност под формата на метеорити. Изучаването на метеоритите остава ключов аспект от съвременната астрономия и планетология, предоставяйки уникален прозорец към миналото на Вселената.