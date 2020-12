България помага на Хърватия със 100 000 евро

100 хиляди евро отпуска правителството като първоначална помощ за Хърватия, за да се справи след земетресението.

Българското посолство проучва къде са най-големите щети. Отпуснатите средства ще отидат целево за две емблематични сгради, едната от които е Хърватската академия за науките и изкуствата, а другата Първа Горноградска гимназия в Загреб.

Това съобщи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева на извънреден брифинг в МВнР след силното земетресение, нанесло разрушения в Хърватия и отнело живота на седем души, предаде БГНЕС.

Захариева отбеляза, че двете сгради, чието възстановяване ще бъде подпомогнато, са свързани с българската история. И за двете сгради ще бъдат отпуснати по 50 хиляди лева.

Захариева съобщи, че две големи фирми, производители на минерална вода - от Велинград и от Смолян, ще осигурят два ТИР-а с вода от България за пострадалите. Транспортът ще бъде осигурен с помощта на пловдивска фирма.

"Всички се молим и се надяваме броят на жертвите да не се увеличава. Заедно сме в този труден момент", каза още вицепремиерът Захариева и изрази съболезнования на близките на загиналите и на пострадалите.

До момента няма данни за пострадали българи. Страната ни заяви готовност да помогне на Хърватия.

Според първоначалните оценки над 5 млн. евро ще бъдат необходими за възстановяване на Хърватия след разрушителния трус.

Ново земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер удари централна Хърватия в 9.22 часа днес /10.22 часа българско време/, предаде информационният сайт Индекс.

Трусът е усетен от Петриня и Сисак до Загреб.

Това е поредният от серията трусове в района. Земята не спира да се тресе, за 15 минути са усетени три сравнително силни труса, съобщи местен сеизмолог. Експерти предупредиха, че сградите са силно повредени и е възможно да рухнат и при по-слаби земетресения.

В района на Глина няма вода, а в Петриня - електричество.

Потвърдените досега жертви са седем, тежко ранени са шестима души и още 20 са пострадали по-леко.

Вторичните трусове от вторник следобед продължават. До момента са регистрирани над 16. Те са с магнитуд над 3 по Рихтер. Само минути преди разговора ни беше усетен трус с магнитуд 4,9.

Това заяви тази сутрин в предаването "Здравей, България" по NOVA посланикът на страната ни в Хърватия Генка Георгиева.

По думите й нощта е преминала спокойно – електричеството и комуникациите вече са възстановени.

Тя заяви, че с български гражданин, живеещ в Сисак, е установен и е добре. Сънародникът ни е отказал да се евакуира и остава там.

"Домът му не е пострадал от труса", посочи българският посланик.

По време на земетресението във вторник посланикът ни е била на работа в кабинета си в българското посолство.

"Усещането да видиш как бюрото ти, заедно с компютъра се движи, е особено", сподели тя. В посолството по това време тъкмо е приключвал консулския прием – заради издаването на документи за граждани, пътуващи транзитно през Хърватия, а някои от тях са с изтекли документи.

Най-големият проблем след труса от понеделник е била връзката с българските граждани, живеещи в страната, тъй като комуникациите са се сринали. Посолството ни работи в режим на дежурства и няма проблем да се окаже помощ при нужда на наши съграждани.

Броят на загиналите от силното земетресение, което разтърси Хърватия във вторник, достигна седем души, съобщи ТАСС, позовавайки се на държавната агенция Хина.

Тялото на мъж, който е работил като органист в църква в селище близо до Сисак, е било открито под останките от сграда. В момента се извършват дейности по отстраняване на последиците от земетресението.

Трус с магнитуд 6,3 бе регистриран във вторник в Хърватия. Епицентърът бе на 46 км югоизточно от Загреб. Дълбочината на огнището е била 5 км.

По-рано беше съобщено за шест жертви на бедствието в град Петриня и в съседни градчета в областта.

