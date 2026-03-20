„Бъдещата господарка на Севрна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

20 март 2026, 09:53
Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

В последната си съвместна публична изява севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщеря му се качиха заедно на танк, показват снимки на държавните медии, предаде Асошиейтед прес. (*Видеото е архивно)

Това ли е наследникът на Ким Чен-ун

Агенцията напомня, че преди дни двамата наблюдаваха ракетни изпитания и стреляха с пистолет.

Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА съобщи, че вчера Ким е наблюдавал учения с участието на сухопътните сили.

"Най-обичаното и скъпо дете": Тя ли ще наследи Ким Чен-ун

Изображения на КЦТА показват Ким и дъщеря му, и двамата облечени в черни кожени якета, да се возят в маслиненозелен танк с други войници по време на учението. Изображенията показват момичето, което подава глава от люка на танка, докато Ким седи отгоре и се усмихва.

Момичето, за което се твърди, че се казва Ким Джу-е и е на около 13 години,  придружава баща си на редица важни военни и други събития от края на 2022 г., което предизвика външни спекулации, че тя е вероятният наследник на баща си. Севернокорейските държавни медии я нарекоха „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким Чен-ун и публикуваха кадри и снимки, показващи близостта между двамата.

Ким Чен-ун показа дъщеря си, къде я заведе (СНИМКИ)

Миналата седмица те стреляха с пистолети по време на посещение във фабрика за леки боеприпаси и наблюдаваха изпитание на реактивни системи за залпов огън. През септември 2025 г. момичето отиде в Пекин с баща си и по време на празненствата по случай лунната Нова година.

"Любимата дъщеря" на Ким Чен-ун: Какво знаем за нея

Миналия месец южнокорейското разузнаване оцени, че Ким Чен-ун е близо до това да я определи за свой наследник. Някои експерти не са съгласни с тази оценка, позовавайки се на сравнително младата възраст на Ким Джу-е и изключително доминирания от мъже характер на властовата йерархия в Северна Корея.

Какво означават публичните появи на дъщерята на Ким Чен-ун?

Севернокорейското учение се провежда в момент, когато САЩ и Южна Корея участваха в годишните си военни учения, които Северна Корея разглежда като репетиция за инвазия. САЩ и Южна Корея приключиха вчера 11-дневното си компютърно симулирано командно-щабно учение, но все още продължават полевите маневри.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

България Преди 16 минути

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

България Преди 22 минути

Това съобщи съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите - Ваня Нушева

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 33 минути

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Свят Преди 1 час

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Любопитно Преди 1 час

Урокът от Втората световна война: Как липсата на захар спаси хиляди от инсулт 70 години по-късно

Урокът от Втората световна война: Как липсата на захар спаси хиляди от инсулт 70 години по-късно

Любопитно Преди 1 час

Общоприето е, че спазването на балансирана диета е едно от най-добрите неща, които можем да направим за здравето си

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

България Преди 1 час

Само за 48 часа горивата в района на Бургас са скочили с 5 евроцента

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

Любопитно Преди 1 час

Когато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

България Преди 1 час

В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Любопитно Преди 2 часа

Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Любопитно Преди 3 часа

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

<p>&quot;Европа няма да позволи да бъде изнудвана&quot;</p>

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

България Преди 3 часа

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

<p>Омбудсманът&nbsp;организира среща заради високите сметки за ток</p>

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток

България Преди 3 часа

Темата на форума е „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

България Преди 3 часа

,

Светът трябваше да свърши 5 пъти: Невероятните истории на хората, които спасиха човечеството, нарушавайки заповеди

Любопитно Преди 4 часа

Тези случаи подчертават влиянието на индивидуалните решения върху историята

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Днес празнуват имената, носещи светлина и надежда

Edna.bg

Тъжна вест - почина дясна ръка на Жозе Моуриньо, работил с него в Реал Мадрид, Челси и Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Секси певица се пусна по бельо и с фланелка на Меси

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg