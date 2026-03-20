България

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Унищожени са и две халета, няма данни за пострадали хора

20 март 2026, 09:23
Б лизо 50 автомобила и две халета са унищожени при голям пожар, избухнал малко след полунощ в автоморга в Хасково.

Огънят тръгнал от едно от халетата на комплекса и бил забелязан от охранител, който незабавно подал сигнал на спешния телефон.

Източник: NOVA

Пламъците бързо обхванали и останалите автомобили в обекта, както и складирани авточасти, гуми и газови бутилки, което допълнително затруднило овладяването на пожара, предава NOVA.

Източник: NOVA

През последното денонощие са потушени 82 пожара. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Пожарникарите са реагирали на 114 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които осем – в жилищни сгради, два – в спомагателни, временни или паянтови постройки, и един – в транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара, от които 24 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 25 – в отпадъци и 16 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания.

Източник: NOVA, БТА - Николета Василева    
хасково пожар автоморга
Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Свят Преди 13 минути

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Любопитно Преди 26 минути

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Любопитно Преди 1 час

Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Свят Преди 1 час

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, заяви Урсула фон дер Лайен

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Любопитно Преди 2 часа

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

<p>&quot;Европа няма да позволи да бъде изнудвана&quot;</p>

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

България Преди 2 часа

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

,

Светът трябваше да свърши 5 пъти: Невероятните истории на хората, които спасиха човечеството, нарушавайки заповеди

Любопитно Преди 3 часа

Тези случаи подчертават влиянието на индивидуалните решения върху историята

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Любопитно Преди 3 часа

Формулата 4=10: Как да превърнем няколко дни отпуск в десетдневна пролетна ваканция

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Свят Преди 11 часа

Инцидентът се разследва

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Свят Преди 11 часа

Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети, заяви Нетаняху

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Свят Преди 11 часа

Организацията призовава обществеността за търпение, докато продължава разследването

Тръмп шокира Такаичи с препратка към Пърл Харбър по време на среща в Белия дом

Тръмп шокира Такаичи с препратка към Пърл Харбър по време на среща в Белия дом

Свят Преди 11 часа

"Вярвате в изненадите много повече, отколкото ние", каза американският президент.

Зеленски: Украински преговарящи заминаха за САЩ

Зеленски: Украински преговарящи заминаха за САЩ

Свят Преди 12 часа

Имаше пауза в преговорите, време е да я прекратим, каза Зеленски

Чък Норис е приет по спешност в болница

Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Свят Преди 13 часа

86-годишният актьор се намирал на остров Кауаи, когато се случил инцидентът

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Скарлет Йохансон стана полицай в новия „Екзорсист“! Холивуд готви хит

Edna.bg

Как да презаредиш батериите в края на работната седмица

Edna.bg

НА ЖИВО: Започва Конгресът на БФC

Gong.bg

Богатство!

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg