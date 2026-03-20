Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

А таки с дронове предизвикаха пожар в нефтената рафинерия „Мина ал-Ахмади“ в Кувейт, съобщиха държавни медии, на фона на нарастващо напрежение в региона.

През последните дни Техеран засили атаките срещу енергийна инфраструктура, включително рафинерии и ключови газови обекти, сред които и най-големият газов хъб в света в Катар. Това се разглежда като ответна реакция на израелски удари по газовото находище „Южен Парс“.

Според кувейтската информационна агенция, позоваваща се на националната петролна компания, рафинерията е била засегната от „няколко враждебни атаки с дронове“, които са предизвикали пожари, но без да има жертви. Пожарникарите работят по овладяване на огъня, а част от производството временно е преустановено.

По-рано властите в Бахрейн съобщиха, че отломки, определени като резултат от „иранска агресия“, са причинили пожар в склад. Инцидентът е бил бързо овладян и няма пострадали.

Кувейтската армия обяви, че противовъздушната отбрана е реагирала на „враждебни ракетни и заплахи от дронове“, докато държавни медии в Обединените арабски емирства информираха за „заплахи от Иран“.

От своя страна Иранската революционна гвардия заяви, че е нанесла удари по американски сили във въздушната база „Ал Дафра“ в ОАЕ, както и по цели в Израел, използвайки ракети и дронове.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че в рамките на около два часа са били прихванати и унищожени над дузина дронове в източната част на страната, както и още един на север.