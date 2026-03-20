Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

20 март 2026, 10:28
С лужители на Икономическа полиция разкриха още един незаконен старчески дом край Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Проверката е направена съвместно с Агенцията за качеството на социалните услуги, предаде кореспондента на БТА във Варна Мила Едрева.

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”. По първоначална информация в него се е осъществявала дейност по настаняване и грижа за възрастни хора, без заведението да разполага с нужните документи, лиценз и статут.

По случая е образувано досъдебно производство.

През юни миналата година в област Варна бяха разкрити три други нелицензирани частни социални заведения.

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
варна старчески дом
