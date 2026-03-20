Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

„Никой не може да изнудва институциите на ЕС.“ Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след края на срещата на европейските лидери в Брюксел.

Повод за острото му изказване стана позицията на Унгария, която потвърди, че запазва ветото си върху ключови решения – отпускането на заем за Украйна, напредъка в преговорите за присъединяване на Киев към ЕС и новите санкции срещу Русия.

Коща подчерта, че лидерите на съюза ясно са осъдили поведението на унгарския премиер Виктор Орбан и са настояли всички държави да спазват поетите ангажименти. Коментарът му бе насочен към искането на Будапеща първо да бъдат възстановени доставките на руски петрол за Унгария през Украйна по тръбопровода „Дружба“.

„Не е проява на добронамереност, когато на ЕС се поставят неизпълними условия. Само Русия може да реши дали ще удари петролопровода отново. Русия досега е обстрелвала това съоръжение 23 пъти. Украйна и ЕС не носят отговорност. Действията на Унгария са напълно неприемливи“, заяви Коща.

По думите му украинският президент Володимир Зеленски е поел ангажимент петролопроводът да бъде възстановен в рамките на следващите шест седмици.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен припомни, че още през декември е било договорено предоставянето на заем от 90 милиарда евро за Украйна, като три държави са били изключени от участието. Въпреки това средствата все още не могат да бъдат отпуснати.

„Заемът остава блокиран, защото един от лидерите не си удържа на думата. Ще постигнем целта по един или друг начин“, заяви тя.

По темата за напрежението в Близкия изток Коща и Урсула фон дер Лайен призоваха за максимална сдържаност. Те съобщиха, че Европейската комисия подготвя временни и целенасочени мерки за овладяване на нарастващите цени на енергията. Сред обсъжданите варианти са намаляване на таксите върху електроенергията и разширяване на възможностите за държавна помощ.

Според фон дер Лайен европейската система за търговия с емисии функционира, но се нуждае от актуализация и по-голяма гъвкавост.

Тя коментира и миграционната ситуация, като посочи, че към момента няма данни за засилен поток от мигранти от Близкия изток към Европа. Въпреки това съюзът трябва да остане подготвен.

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, подчерта тя.