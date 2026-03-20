Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, заяви Урсула фон дер Лайен

20 март 2026, 08:05
Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери"

НАТО разполага още една система „Пейтриът" в Южна Турция

„Никой не може да изнудва институциите на ЕС.“ Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след края на срещата на европейските лидери в Брюксел.

Повод за острото му изказване стана позицията на Унгария, която потвърди, че запазва ветото си върху ключови решения – отпускането на заем за Украйна, напредъка в преговорите за присъединяване на Киев към ЕС и новите санкции срещу Русия.

ЕС притиска Виктор Орбан да деблокира 90 млрд. евро заем за Украйна

Коща подчерта, че лидерите на съюза ясно са осъдили поведението на унгарския премиер Виктор Орбан и са настояли всички държави да спазват поетите ангажименти. Коментарът му бе насочен към искането на Будапеща първо да бъдат възстановени доставките на руски петрол за Унгария през Украйна по тръбопровода „Дружба“.

„Не е проява на добронамереност, когато на ЕС се поставят неизпълними условия. Само Русия може да реши дали ще удари петролопровода отново. Русия досега е обстрелвала това съоръжение 23 пъти. Украйна и ЕС не носят отговорност. Действията на Унгария са напълно неприемливи“, заяви Коща.

Орбан постави условие за вдигане на ветото за Украйна

По думите му украинският президент Володимир Зеленски е поел ангажимент петролопроводът да бъде възстановен в рамките на следващите шест седмици.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен припомни, че още през декември е било договорено предоставянето на заем от 90 милиарда евро за Украйна, като три държави са били изключени от участието. Въпреки това средствата все още не могат да бъдат отпуснати.

„Заемът остава блокиран, защото един от лидерите не си удържа на думата. Ще постигнем целта по един или друг начин“, заяви тя.

По темата за напрежението в Близкия изток Коща и Урсула фон дер Лайен призоваха за максимална сдържаност. Те съобщиха, че Европейската комисия подготвя временни и целенасочени мерки за овладяване на нарастващите цени на енергията. Сред обсъжданите варианти са намаляване на таксите върху електроенергията и разширяване на възможностите за държавна помощ.

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Според фон дер Лайен европейската система за търговия с емисии функционира, но се нуждае от актуализация и по-голяма гъвкавост.

Тя коментира и миграционната ситуация, като посочи, че към момента няма данни за засилен поток от мигранти от Близкия изток към Европа. Въпреки това съюзът трябва да остане подготвен.

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, подчерта тя.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
