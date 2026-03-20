Урокът от Втората световна война: Как липсата на захар спаси хиляди от инсулт 70 години по-късно

20 март 2026, 09:20
О бщоприето е, че балансираната диета е едно от най-добрите неща, които можем да направим за здравето си. Но според BBC, определени храни стават по-важни в различните етапи от живота.

Уроците от Втората световна война

По време на Втората световна война британското правителство въвежда купонна система, която определя седмичните дажби за семействата. Идеята е била да се задоволят хранителните нужди на населението, като същевременно се гарантира справедливо разпределение на ресурсите.

Захарта е била един от продуктите, подлежащи на стриктно нормиране – на хората са били разрешени около 227 грама на седмица. За голямо разочарование на родителите обаче, за деца под две години не е била предвидена никаква захар.

Когато нормирането приключва през 1953 г., средният прием на захар при възрастните се удвоява. Този исторически момент дава на учените уникална възможност да проучат ефектите от ранната консумация на захар върху здравето в дългосрочен план.

В публикация от 2025 г. международен екип от изследователи анализира медицинските досиета на 63 000 души, родени във Великобритания между 1951 и 1956 г. Те откриват, че децата, изложени на по-малко захар в утробата и през първите 1000 дни от живота си, имат:

  • 20% по-малък риск от сърдечно-съдови заболявания;
  • 25% по-малък риск от сърдечна недостатъчност;
  • 31% по-малък риск от инсулт в сравнение с децата, родени след края на ограниченията.

Ранно детство: Изграждане на основите

При малките деца хранителните нужди са специфични. Докато наситената на мазнини диета (пълномаслено мляко и млечни продукти) е нездравословна за 30-годишните, тя е жизненоважна за бебетата.

Според Федерика Амати, специалист по хранене в Imperial College London, високите енергийни нужди на децата изискват храни, богати на хранителни вещества. „В детството храната буквално изгражда тялото и мозъка“, казва тя. Освен калории, децата се нуждаят от желязо, йод и витамини за имунитета и когнитивното развитие.

Най-важните елементи на този етап са калцият и витамин D, които са от съществено значение за постигане на пикова костна маса и намаляване на риска от остеопороза по-късно. Източници са млякото, сиренето, тофуто, рибата, яйцата и умереното излагане на слънце.

Тийнейджъри и младежи (20–30 години)

Това е периодът, в който завършва изграждането на костите и мускулите. През 20-те години растежът се забавя, но това е решаващо десетилетие за установяване на навици, защитаващи сърцето.

Нужди: Повече калций, витамин D и желязо (особено важно при менструация), протеини и витамини от група B.

Психично здраве: Диети с високо съдържание на ултрапреработени храни са свързани с депресия и тревожност, докато средиземноморският модел има защитен ефект.

Фертилитет: Средиземноморската диета влияе положително на плодовитостта, докато „западната“ диета (наситени мазнини и бели въглехидрати) често води до безплодие.

Средна възраст (40–60 години)

Тук приоритет става оптимизирането на здравето за късните години. За жените в менопауза естрогенът намалява, което води до загуба на костна плътност и натрупване на висцерални мазнини.

Протеини: Необходим е лек прием на повече протеини, за да се противодейства на мускулната загуба (саркопения).

Омега-3: Мазните риби като сьомга и скумрия помагат за намаляване на сърдечно-съдовия риск.

Здравословно остаряване: Проучване върху 100 000 души показва, че диета от плодове, зеленчуци и ядки е ключът към живот до 70+ години без хронични заболявания.

Напреднала възраст (70+ години)

С напредване на годините енергийните нужди намаляват, но нуждите от микроелементи остават високи.

Кости и мускули: Калций, витамин D и качествен протеин са задължителни за предотвратяване на фрактури.

Чревен микробиом: С годините полезните бактерии намаляват. Столетниците обаче често имат по-разнообразен микробиом. Бактерията Faecalibacterium prausnitzii се счита за защитна, а нейното развитие се стимулира от фибри и полифеноли (плодове и зеленчуци).

Усвояване: Тъй като възрастните усвояват по-трудно витамините, здравият микробиом може сам да произвежда B12 и фолиева киселина.

Добавки: Пребиотици (инулин) и витамин D могат значително да подобрят когнитивните функции и физическата сила при възрастните хора.

Източник: BBC    
,

