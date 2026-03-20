МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност"(ДАНС) Деньо Денев подписаха заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите избори за 52-ро Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Създаването на Национално междуведомствено звено е регламентирано в Изборния кодекс. В него участват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от Централната избирателна комисия (ЦИК) на окончателните изборни резултати.

От прокуратурата отбелязват, че дейността на звеното цели да гарантира спазването на политическите права на гражданите, осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и за законосъобразното провеждане на изборите. Ще бъде обменяна информация с ЦИК, с областните междуведомствени звена в страната, ще се извършва анализ и обобщение на получените данни.

Във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще обработва всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения. Граждани и организации могат да подават сигнали на електронните адреси на прокуратурите в страната.

От вчера (19 март) до 19 април в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.