Принцесата на Норвегия за Епстийн: Бях манипулирана и измамена

20 март 2026, 10:52
Норвежката принцеса Мете-Марит   
Източник: GettyImages

Н орвежката принцеса Мете-Марит заяви в петък, че съжалява за приятелството си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, опитвайки се да овладее един от най-големите скандали, разтърсили кралското семейство на страната.

Публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани с Епстийн, предизвика шокови вълни по света, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително принцесата, както и водещи норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати.

„Бях манипулирана и измамена“, заяви Мете-Марит в интервю за обществената телевизия NRK. „Разбира се, бих искала никога да не го бях срещала“, каза тя за Епстийн, цитирана от агенция Ройтерс.

Документите показват честа комуникация между Мете-Марит и Епстийн, продължила дълго, след като той се призна за виновен през 2008 г. за склоняване на непълнолетно момиче към проституция. 52-годишната принцеса, която се извини на крал Харалд и кралица Соня в изявление от 6 февруари, не е обвинявана в никакво престъпление.

Докато по-ранни медийни публикации показваха, че Мете-Марит е имала връзки с Епстийн, новите документи разкриват по-обширни отношения, което предизвика необичайна критика от страна на министър-председателя и доведе до искания тя да даде пълен отчет.

Принцесата, съпруга на престолонаследника Хокон, поддържала контакт с Епстийн от 2011 до 2014 г. и е отседнала в неговата къща в Палм Бийч за четири дни по време на частно пътуване през 2013 г., показват американските документи.

„Никога не съм виждала нищо незаконно“, заяви Мете-Марит пред NRK в петък.

Популярността на кралското семейство е спаднала през последните месеци, показва проучване от февруари сред 1009 респонденти.

Около 60% от норвежците подкрепят монархията, в сравнение със 70% през януари, според проучване на Norstat, публикувано на 21 февруари от обществената телевизия NRK, докато 27% подкрепят република, спрямо 19% за същия период.

Източник: Reuters    
