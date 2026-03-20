Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

20 март 2026, 10:14
Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма
Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете
Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“
Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола
Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия
Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете
И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“
Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако. В разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за живота между лукса на Ривиерата, социалните мрежи и неочакваното си кулинарно приключение в Кухнята на Ада.

Нина влиза в Hell’s Kitchen с ясната идея да се учи от най-добрия - шеф Виктор Ангелов. Самата тя признава с чувство за хумор, че не е от хората, които прекарват много време в кухнята. Дори казва откровено, че до участието си в предаването почти не е готвила по рецепти, тъй като с половинката ѝ по-често се хранят навън.

Въпреки това тя приема преживяването като ценен урок. Според нея участието ѝ е било „50 на 50“, но именно там се е научила на дисциплина, бързи реакции и работа под напрежение. Нина споделя, че само за ден е успяла да научи менюто наизуст, а най-лесната станция за нея е била тази със стартерите. Най-трудни обаче остават месото, рибата и сосовете - истинско предизвикателство за човек без сериозен опит в професионална кухня.

Пиленцето от Монако не крие, че не съжалява за отпадането си и дори смята, че може би е трябвало да си тръгне по-рано. Според нея някои ситуации в кухнята са били леко преувеличени, но това е част от динамиката на формата. Най-забавният момент за нея остава ситуацията, в която Нора Недкова предизвиква истински пожари в кухнята.

Нина разказва и откъде идва популярният ѝ онлайн прякор „Пиленцето от Монако“. Животът ѝ от години е свързан с Френската ривиера, където заедно със съпруга си живеят и работят. Двамата се запознават преди десет години в пловдивска дискотека и само няколко месеца по-късно се женят. Днес споделят общ живот между България и Монако, а половинката ѝ е човекът, който готви много по-добре от нея - особено когато става дума за риба и скара.

В разговора Нина признава, че социалните мрежи често създават погрешна представа за хората. „Аз съм коренно различна от това, което представям онлайн“, казва тя и споделя, че преди време е преминала през труден период с паник атаки заради натиска и хейт коментарите в интернет. Никога не е целяла да стане известна - просто е обичала да снима видеа и да споделя моменти от живота си.

Тя не крие, че обработва снимките си, но според нея това е част от дигиталния свят, в който всички търсят перфектната визия. В същото време обича да чете психологическа литература и да работи върху себе си - нещо, което ѝ помага да остане по-устойчива на негативните реакции.

Любопитен детайл е, че кулинарията присъства в семейството ѝ много преди Hell’s Kitchen. Баща ѝ е професионален готвач с над 40 години опит. Именно той първоначално е бил скептичен към участието ѝ във формата, както и останалите членове на семейството, които са били убедени, че ще отпадне още първа.

Нина говори и за стандартите на живота по света, за разликата между луксозните хотели и ежедневието на Ривиерата, както и за това защо според нея хората в България често са по-негативно настроени.

След края на Hell’s Kitchen тя казва, че най-близка ще ѝ остане Нора Недкова. А ако трябва да прогнозира победителя този сезон, Нина смята, че титлата ще бъде между Славена Вътова и Тото.

Как се е запознала с дизайнера Филип Плейн? Как се справя със славата в социалните мрежи? И би ли се върнала отново в Кухнята на Ада - този път заедно със съпруга си?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Коалиция "Синя България"

Партия „Пряка демокрация“

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

„Бъдещата господарка на Севрна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от ЦИК на окончателните изборни резултати

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Урокът от Втората световна война: Как липсата на захар спаси хиляди от инсулт 70 години по-късно

Общоприето е, че спазването на балансирана диета е едно от най-добрите неща, които можем да направим за здравето си

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Само за 48 часа горивата в района на Бургас са скочили с 5 евроцента

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

Когато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото", заяви Урсула фон дер Лайен

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток

Темата на форума е „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия"

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Днес празнуват имената, носещи светлина и надежда

Edna.bg

Тъжна вест - почина дясна ръка на Жозе Моуриньо, работил с него в Реал Мадрид, Челси и Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Секси певица се пусна по бельо и с фланелка на Меси

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg