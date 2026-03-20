Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Инцидентът е станал в района Кепез, край турския курорт Анталия

20 март 2026, 11:14
Б ременна жена и петте ѝ деца загинаха при пожар, който обхвана контейнери, използвани за настаняване на селскостопански работници край турския курорт Анталия.

Инцидентът е станал в района Кепез, северно от града, в първите дни на празника Байрам.

Огънят обхванал няколко контейнера, използвани като жилища, а обстановката бързо се е влошила.

„Три контейнера се запалиха и загубихме майка и пет деца на възраст между четири и девет години“, заяви областният управител Хулуси Шахин.

При пожара са пострадали още петима души, един от които е в тежко състояние. Според турската държавна агенция жената е била бременна. Сред пострадалите има и двегодишно дете от същото семейство, както и собственикът на обекта.

Причината за трагедията все още се изяснява, но по първоначална информация огънят може да е тръгнал от оставено без надзор барбекю пред контейнерите.

Разследването продължава, като вече са задържани трима души във връзка със случая.

