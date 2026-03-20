Любопитно

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

Когато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването

20 март 2026, 08:55
К огато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването. Важно е да знаете кои храни могат допълнително да увредят лигавицата.

Кисели храни

Киселината дразни лигавицата и това може да увеличи болката, паренето, отока и усещането за „драскане“ в гърлото. Увредената лигавица заздравява по-бавно в киселинна среда.

Киселинните сокове (напр. цитрусови, доматени) могат временно да увеличат възпалението и да предизвикат кашлица или кихане.

Хранене според зодията: Ето как да бъдем по-здрави
12 снимки
храни фибри
Средиземноморска диета
храна офис
ф

Киселинните храни, които е най-добре да се избягват, включват:

  • цитрусови плодове (портокали, лимони, грейпфрути)
  • натурални сокове
  • домати и доматени сосове
  • мариновани зеленчуци (зеле, краставици)
  • оцет, маринати
  • кисели плодове (червени боровинки, касис)

По-добре е да се даде предимство на:

топли, меки, неутрални храни: овесени ядки, пюрета, бульони, супи
топли напитки: чай от лайка, топло мляко, негазирана вода
продукти с мека текстура, които не „драскат“ гърлото

Ето какво да НЕ правим, за да бъдем здрави
10 снимки
съвети здраве
съвети здраве
съвети здраве
съвети здраве

Твърде пикантна храна

Лютите подправки (черен пипер, чили, чесън и др.) могат да раздразнят вече възпалената лигавица на гърлото, което засилва болката и усещането за парене.

Капсаицинът, веществото, което прави чушките пикантни, активира нервните окончания, причинявайки усещане за парене и може временно да увеличи отока. При редовно дразнене лигавицата се възстановява по-бавно.

Хрупкави храни

Крекери, чипс, ядки, препечен хляб и бисквитки с твърда кора механично дразнят вече възпалената лигавица на гърлото. Това може:

  • усилване на болката и сърбежа
  • забавяне на заздравяването
  • увеличават риска от вторична инфекция поради микроувреждане на лигавицата

Алкохол

Алкохолът временно потиска активността на имунните клетки, което затруднява организма да се бори с инфекция (вирусна или бактериална).

Ако човек приема антипиретици, антибиотици, противовъзпалителни или антихистаминови средства, алкохолът може:

  • увеличават риска от странични ефекти (сънливост, нарушения на сърдечния ритъм)
  • намаляват ефективността на лекарствата

Алкохолът също допринася за загуба на течности, а при болки в гърлото овлажняването на лигавицата е много важно.

Кофеинови напитки

Кофеинът, подобно на алкохола, може да дехидратира тялото, правейки гърлото ви още по-сухо. Той има лек диуретичен ефект, който може да допринесе за дехидратация. Важно е да се поддържате хидратирани, за да помогнете на гърлото си да се заздравее.

Горещото или силно концентрирано кафе и енергийните напитки могат допълнително да раздразнят болките в гърлото.

Последвайте ни

По темата

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

България Преди 21 минути

То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от ЦИК на окончателните изборни резултати

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява" след инфаркт

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява" след инфаркт

Любопитно Преди 27 минути

Любопитно Преди 27 минути

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

България Преди 1 час

В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Свят Преди 1 час

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, заяви Урсула фон дер Лайен

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана"

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

България Преди 2 часа

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

Омбудсманът организира среща заради високите сметки за ток

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток

България Преди 2 часа

Темата на форума е „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

България Преди 2 часа

,

Светът трябваше да свърши 5 пъти: Невероятните истории на хората, които спасиха човечеството, нарушавайки заповеди

Любопитно Преди 3 часа

Тези случаи подчертават влиянието на индивидуалните решения върху историята

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Любопитно Преди 3 часа

Формулата 4=10: Как да превърнем няколко дни отпуск в десетдневна пролетна ваканция

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°

На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°

България Преди 3 часа

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Свят Преди 11 часа

Инцидентът се разследва

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Свят Преди 11 часа

Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети, заяви Нетаняху

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Свят Преди 11 часа

Организацията призовава обществеността за търпение, докато продължава разследването

Тръмп шокира Такаичи с препратка към Пърл Харбър по време на среща в Белия дом

Тръмп шокира Такаичи с препратка към Пърл Харбър по време на среща в Белия дом

Свят Преди 11 часа

"Вярвате в изненадите много повече, отколкото ние", каза американският президент.

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Скарлет Йохансон стана полицай в новия „Екзорсист“! Холивуд готви хит

Edna.bg

Как да презаредиш батериите в края на работната седмица

Edna.bg

НА ЖИВО: Започва Конгресът на БФC

Gong.bg

Богатство!

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg