От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

К огато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването. Важно е да знаете кои храни могат допълнително да увредят лигавицата.

Кисели храни

Киселината дразни лигавицата и това може да увеличи болката, паренето, отока и усещането за „драскане“ в гърлото. Увредената лигавица заздравява по-бавно в киселинна среда.

Киселинните сокове (напр. цитрусови, доматени) могат временно да увеличат възпалението и да предизвикат кашлица или кихане.

Киселинните храни, които е най-добре да се избягват, включват:

цитрусови плодове (портокали, лимони, грейпфрути)

натурални сокове

домати и доматени сосове

мариновани зеленчуци (зеле, краставици)

оцет, маринати

кисели плодове (червени боровинки, касис)

По-добре е да се даде предимство на:

топли, меки, неутрални храни: овесени ядки, пюрета, бульони, супи

топли напитки: чай от лайка, топло мляко, негазирана вода

продукти с мека текстура, които не „драскат“ гърлото

Твърде пикантна храна

Лютите подправки (черен пипер, чили, чесън и др.) могат да раздразнят вече възпалената лигавица на гърлото, което засилва болката и усещането за парене.

Капсаицинът, веществото, което прави чушките пикантни, активира нервните окончания, причинявайки усещане за парене и може временно да увеличи отока. При редовно дразнене лигавицата се възстановява по-бавно.

Хрупкави храни

Крекери, чипс, ядки, препечен хляб и бисквитки с твърда кора механично дразнят вече възпалената лигавица на гърлото. Това може:

усилване на болката и сърбежа

забавяне на заздравяването

увеличават риска от вторична инфекция поради микроувреждане на лигавицата

Алкохол

Алкохолът временно потиска активността на имунните клетки, което затруднява организма да се бори с инфекция (вирусна или бактериална).

Ако човек приема антипиретици, антибиотици, противовъзпалителни или антихистаминови средства, алкохолът може:

увеличават риска от странични ефекти (сънливост, нарушения на сърдечния ритъм)

намаляват ефективността на лекарствата

Алкохолът също допринася за загуба на течности, а при болки в гърлото овлажняването на лигавицата е много важно.

Кофеинови напитки

Кофеинът, подобно на алкохола, може да дехидратира тялото, правейки гърлото ви още по-сухо. Той има лек диуретичен ефект, който може да допринесе за дехидратация. Важно е да се поддържате хидратирани, за да помогнете на гърлото си да се заздравее.

Горещото или силно концентрирано кафе и енергийните напитки могат допълнително да раздразнят болките в гърлото.